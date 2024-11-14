ФОТО. Футболист сборной Украины сменил имидж перед матчами Лиги Наций
Анатолий Трубин предстал в новом образе и всем понравилось...
Голкипер сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин впечатлил всех своим новым луком накануне решающих матчей Лиги Наций.
23-летний вратарь попробовал себя в роли модели, прорекламировав на своей странице бренд одежды «The Suits»:
«От спорта к классике. Интересно иногда менять форму. Здесь выбираю украинское за стиль и удобство. Продумали все до мелочей, даже на расстоянии. Это еще не все луки. Дальше будет», – написал Трубин.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Вау», – такой была реакция защитник «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь.
А девушка Анатолия – Марина Галаган – поставила сердечко под фотографиями:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Портал talkSPORT выпустил интересный рейтинг
Родриго не думает про Золотой мяч, у него есть Бруна