ФОТО. Футболист сборной Украины сменил имидж перед матчами Лиги Наций

Голкипер сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин впечатлил всех своим новым луком накануне решающих матчей Лиги Наций.

23-летний вратарь попробовал себя в роли модели, прорекламировав на своей странице бренд одежды «The Suits»:

«От спорта к классике. Интересно иногда менять форму. Здесь выбираю украинское за стиль и удобство. Продумали все до мелочей, даже на расстоянии. Это еще не все луки. Дальше будет», – написал Трубин.

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«Вау», – такой была реакция защитник «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь.

А девушка Анатолия – Марина Галаган – поставила сердечко под фотографиями: