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14 ноября 2024, 03:37 |
155
0

ФОТО. Футболист сборной Украины сменил имидж перед матчами Лиги Наций

Анатолий Трубин предстал в новом образе и всем понравилось...

14 ноября 2024, 03:37 |
155
0
ФОТО. Футболист сборной Украины сменил имидж перед матчами Лиги Наций
Instagram. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин впечатлил всех своим новым луком накануне решающих матчей Лиги Наций.

23-летний вратарь попробовал себя в роли модели, прорекламировав на своей странице бренд одежды «The Suits»:

«От спорта к классике. Интересно иногда менять форму. Здесь выбираю украинское за стиль и удобство. Продумали все до мелочей, даже на расстоянии. Это еще не все луки. Дальше будет», – написал Трубин.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Вау», – такой была реакция защитник «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь.

А девушка Анатолия – Марина Галаган – поставила сердечко под фотографиями:

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Анатолий Трубин фото lifestyle сборная Украины по футболу Бенфика чемпионат Португалии по футболу Лига наций
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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