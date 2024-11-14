Полиция Парижа не дала протестующим сорвать матч Франция – Израиль
Группа людей с флагами Палестины направлялась к «Стад де Франс»
14 ноября, в рамках 4-го тура Лиги наций, в Париже встречаются сборные Франции и Израиля.
Эта игра проходит при повышенных мерах безопасности из-за недавних событий в Амстердаме во время матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» (Тель-Авив). Тогда после завершения матча на улицах Амстердама произошли массовые беспорядки, когда на фанатов израильской команды напали неизвестные с палестинскими флагами.
В Париже ситуация обострилась, когда группа людей с палестинскими флагами направлялась к «Стад де Франс», где проходит матч Франция - Израиль. Благодаря усиленным мерам безопасности, полиция остановила протестующих, не позволив им приблизиться к стадиону.
Ранее в Амстердаме нападавшие в масках выкрикивали лозунги в поддержку Палестины и напали на болельщиков «Маккаби», что еще больше обострило ситуацию вокруг матчей с израильскими командами.
Des manifestants opposés à la tenue du match France 🇫🇷 - 🇮🇱 Israël se dirigent vers le Stade de France avant d'être bloqués par la police.— Actu Foot (@ActuFoot_) November 14, 2024
🎥 @CLPRESSFR
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