ШЕВЧЕНКО: «За пару дней до матча у меня полностью парализовало спину»

Экс-футболист и действующий президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, что мог пропустить матч Евро-2012 против Швеции (2:1), в которой по итогу сделал дубль:

«Я уже доигрывал свою карьеру. Знал, что это моя последняя лебединая песня. Последний, очень важный шаг в моей жизни. Мне хотелось закрыть дверь очень громко. Я ждал этого чемпионата Европы. Он проходил в Украине. Первый матч на родном стадионе перед родными. Приехала моя семья, мои дети.

У меня очень сильно болела спина. Где-то за последние полгода я практически не играл даже. Я начал играть в последний месяц. Началась подготовка к чемпионату Европы. Мы с командой уехали на сбор. Сбор прошел нормально, я где-то начал набирать форму. Мы вернулись в Киев, и буквально за пару дней до игры у меня произошел рецидив, полностью парализовало спину. Я практически не мог тренироваться.

Мы вышли на тренировку. Я немного походил, подошел к главному тренеру и сказал: мне надо отдохнуть. У нас день перед игрой. Я встал, набрал своего друга и говорю: «смотри, хочу тебе сказать, что я, пожалуй, не смогу играть в этом матче. У меня не проходит спина».

Он мне говорит: «у меня есть один человек, который может помочь тебе». Давай я попробую с ним связаться». Я согласился. Не буду все рассказывать, но он прилетел в 7 вечера. У нас была тренировка в 5 часов. Мы закончили, я как-то походил на тренировке и вышел. Мы с ним поработали 4 часа.

Утро перед игрой. У нас идет прогулка. Я встал и как заново родился. У меня 5-6 лет не было такого ощущения в спине, что все отпустило. Я подошел к Блохину и сказал: «все нормально, я буду играть», – рассказал Шевченко.

Видеообзор матча Украина – Швеция – 2:1 (Евро-2012)