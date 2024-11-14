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Лига наций
14 ноября 2024, 21:03 | Обновлено 14 ноября 2024, 21:04
730
1

Шевченко процитировал Майкла Джордана, говоря о менталитете сборной Украины

Андрей уверен, что в современной национальной украинской команде – талантливые игроки

14 ноября 2024, 21:03 | Обновлено 14 ноября 2024, 21:04
730
1
Шевченко процитировал Майкла Джордана, говоря о менталитете сборной Украины
Андрей Шевченко

Экс-футболист и действующий президент УАФ Андрей Шевченко ответил на вопрос об атмосфере и настрое современной сборной Украины:

«Мир меняется, технологии приходят, но это не снимает ответственности у футболистов.

Мне очень нравится одна фраза, которую сказал Майкл Джордан: «Если болельщики приходят смотреть каждую мою игру, они тратят на это деньги, они сидят и смотрят матч по 3–4 часа (баскетбольный), то я обязан готовиться и приносить лучшее, что я могу дать».

Поэтому я думаю, что если у каждого футболиста сборной Украины будет такой менталитет сейчас, в это время... У нас очень хорошие молодые и талантливые парни. Я думаю, что у каждого из них есть мечта попасть на чемпионат мира, сыграть так, чтобы их запомнили на всю жизнь».

16 октября подопечные Сергея Реброва проведут поединок 5-го тура Лиги наций против сборной Грузии. Встреча начнется в 19:00 по Киеву. Sport.ua проведет видеотрансляцию игры.

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Андрей Шевченко сборная Украины по футболу Майкл Джордан ЧМ-2026 по футболу Лига наций
Даниил Агарков Источник: YouTube
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Комментарии 1
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vruthiy-112
Гарні слова Андрія, але як їх вбити в мозок парнів.!!!???
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