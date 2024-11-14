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14 ноября 2024, 20:23 | Обновлено 14 ноября 2024, 20:46
74
0

Хорватия U-17 – Украина U-17 – 0:0. Второй спарринг. Видеообзор матча

Украинская команда сыграла вничью во втором товарищеском поединке

14 ноября 2024, 20:23 | Обновлено 14 ноября 2024, 20:46
74
0
Хорватия U-17 – Украина U-17 – 0:0. Второй спарринг. Видеообзор матча
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) во время учебно-тренировочного сбора провела второй товарищеский матч с Хорватией U-17.

Первый поединок в Риеке 12 ноября завершился победой хорватов со счётом 2:1. В этот раз украинцы на том же стадионе имели шанс взять реванш.

В отличие от первого матча, украинская сборная не дала сопернику сразу же завладеть инициативой, и на поле завязалась равная борьба. На 21-й минуте украинская команда даже забила мяч, но взятие ворот было отменено из-за офсайда у Павла Люсина. Хорваты ответили опасным моментом в конце тайма, когда только стойка спасла украинцев.

В начале второго тайма сине-желтые создали три опасных момента подряд, но классно сыграл голкипер хозяев. На 71-й минуте Арсений Шишкевич имел еще один отличный шанс, однако его удар головой пришелся в перекладину. Таким образом, была зафиксирована нулевая ничья (0:0).

Ранее юношеская сборная Украины выполнила задание в первом квалификационном раунде Евро-2025 U-17. Сине-желтые заняли второе место, что позволило команде выйти во второй этап отбора, который состоится весной 2025 года.

Товарищеский матч

Риека (Хорватия), 12 ноября 2024 года

Хорватия U-17 – Украина U-17 – 0:0

Хорватия U-17: Граховац, Якирович, Кумар, Пайсар, Войводич, Яман, Кусанович, Радош (Лерга, 74), Хорват, Мурика, Иванда.

Украина U-17: Костенко, Костюк (Пискун, 66), Мурадян (Зубрий, 66), Калюжный (Залипка, 66), Зудин (Хруник, 66), Люсин (Кощий, 66), Милокост, Соломон, Мустафаев (Шишкевич, 66), А. Ткаченко (Петровский, 46), Джурабаев (Среда, 46).

Предупреждение: Костюк, 15

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Инфографика

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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