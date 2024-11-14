ФРИТЦ: «Подача стала решающим фактором»

Пятая ракетка мира, американец Тэйлор Фритц, поделился впечатлениями от своей победы над австралийцем Алексом де Минауром (ATP 9), девятым в мировом рейтинге, в матче группового этапа Итогового турнире.

«Подача действительно сыграла ключевую роль. Де Минаур отлично принимает – даже при большом числе первых подач, если они не самого высокого качества, он возвращает огромное количество мячей.



Для меня было важно попадать по линиям и выбирать удачные зоны на корте. Я выиграл много геймов на своей подаче без лишнего давления. В напряжённых геймах либо вступал в длинные розыгрыши, либо зарабатывал бесплатные очки благодаря подаче», – цитирует Фритца сайт ATP.



