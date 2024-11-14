«Было бы лучше...» Шевченко признался, как узнал, что выиграл Золотой мяч

Именитый бывший футболист Андрей Шевченко рассказал, как узнал о том, что стал обладателем Золотого мяча 2004:

– Я узнал немного раньше церемонии. Мы должны были сделать фотографию. Обязательно журналист France Football приезжает раньше, чтобы сделать фото и интервью. Для этого, к церемонии, нужно подготовиться. Поэтому я знал, что у меня есть очень большой шанс выиграть Золотой мяч.

В 2001 году я вошел в пятерку лучших футболистов. И как раз в этот момент у нас был очень хороший сезон с Миланом. И сборная Украины выступала очень сильно. Поэтому ждал этого момента.

Когда мне позвонил журналист, Роби [Роберто]. Я знал его, поэтому он у меня был записан в телефоне. За 2–3 года я разговаривал со многими журналистами, знал, что он [Роби] – журналист France Football. Когда он мне позвонил, то я понял, что это очень хорошие новости. Поэтому я сразу взял трубку и сказал: «Где ты, я тебя жду!»

Он говорит: «А когда можно приехать?» Я отвечаю: «Да можешь сейчас приезжать, я тебя жду» (смеется).

– Вы узнали раньше о победе. Но происходит церемония. Вы сидите, красивый зал, рядом сидят Роналдиньо, Деку. Они все ждут, волнуются. Вы отыгрывали, что вы волнуетесь?

– Было немного не так (смеется). Было бы лучше, если бы было, как ты представил, но было совсем по-другому. Эта церемония... Приехал только я один, поскольку они анонсировали за несколько дней. Они подготовили фото, интервью. Я вылетал из Милана, клуб мне дал частный самолет. Я, директора Милана и пару журналистов сели в самолет и прилетели в Париж. Приехал в отель, переоделся и вечером была церемония, – рассказал Шевченко.

13 декабря 2004 года Андрей Шевченко стал обладателем Золотого мяча. Украинский форвард, который тогда выступал за итальянский «Милан», в борьбе за награду опередил двух игроков «Барселоны» – португальца Деку и бразильца Роналдиньо. В 2004 году Шевченко стал чемпионом Италии в составе «Милана» и лучшим бомбардиром сезона в Серии А.