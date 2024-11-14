ШЕВЧЕНКО – о курьезном голе россии: «Сказал Сабо, чтоб не переживал, забью»

Легендарный украинский экс-футболист и действующий президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о моменте, который хотел бы снова пережить:

«Забить россии и выиграть. Все те документальные фильмы не показали тот момент напряжения. Безопасность... Нам сказали, что мы не можем жить в отеле. Мы все время были в посольстве. Очень много охраны было.

Когда выезжали на стадион, то что только не летело в автобус. Все мы его [матч] ждали, было напряжение. Но, если честно, мне было все равно. Я знал, что этот момент для нас важный, что нужно готовиться и я знал, что мы эту игру не проиграем.

И когда там оставалось 4 минуты до конца матча, мы проигрывали 0:1, этот штрафной... Я подбегаю к мячу. И как раз это было возле скамейки. Йожеф Сабо говорит: «Сынок, сынок, пожалуйста, иди в штрафную». А я говорю: «Все будет нормально, я сейчас забью. Не переживайте». Вот такой шедевр.

Знал, что забью? Не знаю, но Андрей Шевченко точно верил. А знал или нет – это уже история. И Андрей Шевченко всегда знал, что мы сами делаем свое счастье. В спорте это очень важно. Ты должен постоянно иметь эту позитивную энергию, верить в себя, верить в тех людей, с которыми играешь, верить в людей, которые приходят на стадион, верить в ауру и верить в то, что ты всегда сможешь изменить результат».

25 лет назад национальная сборная Украины по футболу в последнем туре квалификации чемпионата Европы сыграла в москве вничью – 1:1 с россиянами и продолжила борьбу за путевку, а хозяева сошли с дистанции. Курьезный матч со штрафного удара оформил Андрей Шевченко под конец игры.