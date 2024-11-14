Марсель определился с будущим главного тренера
Де Дзерби продолжит работать на «Велодроме»
45-летний итальянский тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби после матча с «Осером» (1:3) очень эмоционально вел себя на послематчевой пресс-конференции. В частности, тренер взял на себя всю вину за неутешительный результат и заявил, что может уйти из команды, если это будет необходимо.
Руководство «Марселя» заверило, что это лишь эмоции, и они не рассматривают возможность отставки наставника.
Через несколько дней итальянский тренер уже отказался от своих слов. По информации RMC Sport, Де Дзерби объяснил, что он не говорил об отставке, а лишь взял на себя ответственность за плохие результаты на «Велодроме».
Ранее Де Дзерби говорил после матча с «Осером», что готов уйти из Марселя, если проблема в нем.
Roberto De Zerbi ne partira pas !https://t.co/1tHtRW3sIj— Foot Mercato (@footmercato) November 14, 2024
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