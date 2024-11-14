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Франция
14 ноября 2024, 20:00 | Обновлено 14 ноября 2024, 20:01
695
0

Марсель определился с будущим главного тренера

Де Дзерби продолжит работать на «Велодроме»

14 ноября 2024, 20:00 | Обновлено 14 ноября 2024, 20:01
695
0
Марсель определился с будущим главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

45-летний итальянский тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби после матча с «Осером» (1:3) очень эмоционально вел себя на послематчевой пресс-конференции. В частности, тренер взял на себя всю вину за неутешительный результат и заявил, что может уйти из команды, если это будет необходимо.

Руководство «Марселя» заверило, что это лишь эмоции, и они не рассматривают возможность отставки наставника.

Через несколько дней итальянский тренер уже отказался от своих слов. По информации RMC Sport, Де Дзерби объяснил, что он не говорил об отставке, а лишь взял на себя ответственность за плохие результаты на «Велодроме».

Ранее Де Дзерби говорил после матча с «Осером», что готов уйти из Марселя, если проблема в нем.

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Роберто Де Дзерби отставка Марсель Осер
Олександр Сільченко Источник: Footmercato
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