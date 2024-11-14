Не Динамо и не Шахтер. Украинский клуб подпишет игрока сборной Албании

25-летний албанский защитник «Партизани» Энди Хадрой подпишет контракт с житомирским «Полесьем» во время открытия трансферного окна в январе 2025 года.

Как сообщает сайт УПЛ, игрок сборной Албании обойдется клубу примерно в 250 тысяч евро.

В этом сезоне Хадрой провел за «Партизани» 9 матчей, но результативными действиями не отметился.

За сборную Албании футболист сыграл 2 матча. Также Энди был вызван на поединки Лиги наций против сборных Чехии (16 ноября) и Украины (19 ноября).

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