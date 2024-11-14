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Украина. Премьер лига
14 ноября 2024, 19:40 | Обновлено 14 ноября 2024, 20:58
1451
2

Не Динамо и не Шахтер. Украинский клуб подпишет игрока сборной Албании

«Полесье» заплатит за Хадроя около 250 тысяч евро

14 ноября 2024, 19:40 | Обновлено 14 ноября 2024, 20:58
1451
2
Не Динамо и не Шахтер. Украинский клуб подпишет игрока сборной Албании
Сборная Албании. Энди Хадрой

25-летний албанский защитник «Партизани» Энди Хадрой подпишет контракт с житомирским «Полесьем» во время открытия трансферного окна в январе 2025 года.

Как сообщает сайт УПЛ, игрок сборной Албании обойдется клубу примерно в 250 тысяч евро.

В этом сезоне Хадрой провел за «Партизани» 9 матчей, но результативными действиями не отметился.

За сборную Албании футболист сыграл 2 матча. Также Энди был вызван на поединки Лиги наций против сборных Чехии (16 ноября) и Украины (19 ноября).

Бразильский вингер Луан Кампос, выступающий на правах аренды за ровенский «Верес», заинтересовал ряд неназванных клубов украинской Премьер-лиги

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua81
ну Яшари очень неплохой албанец у ЛНЗ, пригодился бы и Динамо с Шахтером
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+1
Saar
Якби сказали: іспанського, італійського, англійського, німецького чи французького і не Динамо і не Шахтар. Я б читав повністю новину, а так...
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-2
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