Зинченко назвал игрока, которого чаще всего штрафуют в Арсенале

Украинский полузащитник лондонского Арсенала Александр Зинченко рассказал, что в команде чаще всего штрафуют французского защитника Вильяма Салиба.

27-летний уроженец Житомирской области признался, что его одноклубника наказывают не за опоздание, а за то, что он часто теряет концентрацию.

Салиба перешел в Арсенал летом 2019 года. За него лондонский клуб заплатил Сент-Этьену 30 млн. евро. Контракт Уильяма с канонирами рассчитан до лета 2027 года.

Ранее Зинченко высказался о предстоящем матче сборной Украины в 5-м туре Лиги наций против национальной команды Грузии.