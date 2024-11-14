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  4. Зинченко назвал игрока, которого чаще всего штрафуют в Арсенале
Англия
14 ноября 2024, 21:59 |
849
1

Зинченко назвал игрока, которого чаще всего штрафуют в Арсенале

Наибольшим нарушителем в команде является Уильям Салиба

14 ноября 2024, 21:59 |
849
1
Зинченко назвал игрока, которого чаще всего штрафуют в Арсенале
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Вильям Салиба

Украинский полузащитник лондонского Арсенала Александр Зинченко рассказал, что в команде чаще всего штрафуют французского защитника Вильяма Салиба.

27-летний уроженец Житомирской области признался, что его одноклубника наказывают не за опоздание, а за то, что он часто теряет концентрацию.

Салиба перешел в Арсенал летом 2019 года. За него лондонский клуб заплатил Сент-Этьену 30 млн. евро. Контракт Уильяма с канонирами рассчитан до лета 2027 года.

Ранее Зинченко высказался о предстоящем матче сборной Украины в 5-м туре Лиги наций против национальной команды Грузии.

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Вильям Салиба Александр Зинченко Арсенал Лондон
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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saltim
В каком месте он теряет концентрацию?
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