Деку нашел для Барсы «золотого мальчика» в Германии. Он заменит Левандовски

Руководство «Барселоны» уже сейчас ведет активные поиски преемника для своего ключевого бомбардира Роберта Левандовски. В клубе понимают, что 36-летний поляк в краткосрочной перспективе выразит желание завершить карьеру или уехать в менее требовательный чемпионат, по причине чего уже сейчас необходимо готовить ему сменщика.

В СМИ обговариваются такие кандидатуры как Виктор Дьекереш или Александер Исак, но президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку всерьез присматриваются к 18-летнему греческому центрфорварду «Нюрнберга» Стефаносу Цимасу.

В нынешнем сезоне Цимас, который выступает за «Нюрнберг» на правах аренды из ПАОКа, демонстрирует выдающуюся результативность, отличившись 5 голами и 1 ассистом в 9 поединках Второй Бундеслиги.

Деку горячо рекомендует Лапорте рассмотреть подписание Цимаса, считая, что молодой грек в текущем сезоне под руководством легендарного Мирослава Клозе покажет еще больший прогресс, что откроет ему путь в лучшие команды континента.

Помимо «Барселоны» интерес к Цимасу приписывают «Боруссии» Дортмунд, «Лейпцигу», «Кристал Пэлас», «Эвертону», «Байеру», «Бенфике» и «Фейеноорду».

Отметим, что контракт Цимаса с ПАОКом рассчитан до лета 2028 года.