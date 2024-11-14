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Испания
14 ноября 2024, 17:04 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:40
691
0

Деку нашел для Барсы «золотого мальчика» в Германии. Он заменит Левандовски

Стефаноса Цимаса сватают в стан «блаугранас»

14 ноября 2024, 17:04 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:40
691
0
Деку нашел для Барсы «золотого мальчика» в Германии. Он заменит Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Цимас

Руководство «Барселоны» уже сейчас ведет активные поиски преемника для своего ключевого бомбардира Роберта Левандовски. В клубе понимают, что 36-летний поляк в краткосрочной перспективе выразит желание завершить карьеру или уехать в менее требовательный чемпионат, по причине чего уже сейчас необходимо готовить ему сменщика.

В СМИ обговариваются такие кандидатуры как Виктор Дьекереш или Александер Исак, но президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку всерьез присматриваются к 18-летнему греческому центрфорварду «Нюрнберга» Стефаносу Цимасу.

В нынешнем сезоне Цимас, который выступает за «Нюрнберг» на правах аренды из ПАОКа, демонстрирует выдающуюся результативность, отличившись 5 голами и 1 ассистом в 9 поединках Второй Бундеслиги.

Деку горячо рекомендует Лапорте рассмотреть подписание Цимаса, считая, что молодой грек в текущем сезоне под руководством легендарного Мирослава Клозе покажет еще больший прогресс, что откроет ему путь в лучшие команды континента.

Помимо «Барселоны» интерес к Цимасу приписывают «Боруссии» Дортмунд, «Лейпцигу», «Кристал Пэлас», «Эвертону», «Байеру», «Бенфике» и «Фейеноорду».

Отметим, что контракт Цимаса с ПАОКом рассчитан до лета 2028 года.

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Барселона Нюрнберг трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Деку Роберт Левандовски
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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