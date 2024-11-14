Вернидуб на втором месте по количеству игр во главе Кривбасса. Кто первый?
Специалист провел 78 матчей и обогнал Юрия Максимова
Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб поднялся на второе место по количеству проведенных матчей во главе красно-белых во времена независимости Украины.
Выездной матч против «Колоса» в 13 туре УПЛ (1:1) стал для наставника 78, который «Кривбас» провел под его руководством: 72 – в УПЛ, 2 – в Кубке Украины, 4 – в еврокубках.
Лучший показатель сохраняется у Олега Тарана, который в разное время три раза был тренером команды, – 272 матча.
Первая пятерка тренеров «Кривбасса» по количеству проведенных матчей за времена независимой Украины:
- Олег Таран – 242 матча
- Юрий Вернидуб – 78
- Юрий Максимов – 77
- Александр Косевич – 70
- Игорь Надеин – 47
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