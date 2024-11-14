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Украина. Премьер лига
14 ноября 2024, 16:59 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:42
341
0

Вернидуб на втором месте по количеству игр во главе Кривбасса. Кто первый?

Специалист провел 78 матчей и обогнал Юрия Максимова

14 ноября 2024, 16:59 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:42
341
0
Вернидуб на втором месте по количеству игр во главе Кривбасса. Кто первый?
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб поднялся на второе место по количеству проведенных матчей во главе красно-белых во времена независимости Украины.

Выездной матч против «Колоса» в 13 туре УПЛ (1:1) стал для наставника 78, который «Кривбас» провел под его руководством: 72 – в УПЛ, 2 – в Кубке Украины, 4 – в еврокубках.

Лучший показатель сохраняется у Олега Тарана, который в разное время три раза был тренером команды, – 272 матча.

Первая пятерка тренеров «Кривбасса» по количеству проведенных матчей за времена независимой Украины:

  1. Олег Таран – 242 матча
  2. Юрий Вернидуб – 78
  3. Юрий Максимов – 77
  4. Александр Косевич – 70
  5. Игорь Надеин – 47
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Олег Таран Юрий Максимов Александр Косевич статистика
Микола Титюк Источник: ФК Кривбасс
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