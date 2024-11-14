Вернидуб на втором месте по количеству игр во главе Кривбасса. Кто первый?

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб поднялся на второе место по количеству проведенных матчей во главе красно-белых во времена независимости Украины.

Выездной матч против «Колоса» в 13 туре УПЛ (1:1) стал для наставника 78, который «Кривбас» провел под его руководством: 72 – в УПЛ, 2 – в Кубке Украины, 4 – в еврокубках.

Лучший показатель сохраняется у Олега Тарана, который в разное время три раза был тренером команды, – 272 матча.

Первая пятерка тренеров «Кривбасса» по количеству проведенных матчей за времена независимой Украины: