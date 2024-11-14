«Я слепо доверяю клубу». Барселона не может зарегистрировать игрока

Футболист «Барселоны» Дани Ольмо столкнулся с неожиданной проблемой – игрок зарегистрирован только до 31 декабря 2024 года, а дальше рискует не попасть в заявку команды.

«Я слепо доверяю клубу. Они знают, что должны сделать. Моя цель – выходить на футбольное поле и отдавать все силы в игре. Я уверен, что в январе буду играть. На сто процентов.

Я доволен командой и фактом своего пребывания здесь. Мне нравится наш тренер – он всегда объясняет нам даже мелкие детали. Команда прекрасно его понимает. Когда я переходил в этот клуб, президент рассказал о целях, которых хочет достичь «Барселона». Меня все устраивает», – рассказал Ольмо.

В этом сезоне Ольмо провел 8 игр во всех турнирах и забил 5 мячей. Футболист был куплен у «Лейпцига» летом 2024 года за 55 млн евро.