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Испания
14 ноября 2024, 15:54 | Обновлено 14 ноября 2024, 15:56
198
0

«Я слепо доверяю клубу». Барселона не может зарегистрировать игрока

Дани Ольмо прокомментировал ситуацию в клубе – игрок доверяет руководству

14 ноября 2024, 15:54 | Обновлено 14 ноября 2024, 15:56
198
0
«Я слепо доверяю клубу». Барселона не может зарегистрировать игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Футболист «Барселоны» Дани Ольмо столкнулся с неожиданной проблемой – игрок зарегистрирован только до 31 декабря 2024 года, а дальше рискует не попасть в заявку команды.

«Я слепо доверяю клубу. Они знают, что должны сделать. Моя цель – выходить на футбольное поле и отдавать все силы в игре. Я уверен, что в январе буду играть. На сто процентов.

Я доволен командой и фактом своего пребывания здесь. Мне нравится наш тренер – он всегда объясняет нам даже мелкие детали. Команда прекрасно его понимает. Когда я переходил в этот клуб, президент рассказал о целях, которых хочет достичь «Барселона». Меня все устраивает», – рассказал Ольмо.

В этом сезоне Ольмо провел 8 игр во всех турнирах и забил 5 мячей. Футболист был куплен у «Лейпцига» летом 2024 года за 55 млн евро.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Дани Ольмо
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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