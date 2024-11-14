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Англия
14 ноября 2024, 15:45 | Обновлено 14 ноября 2024, 15:46
222
0

«Почему не я?» Палмер – про игровое время на Евро

Коул Палмер про свои эмоции от полученного игрового времени в сборной

14 ноября 2024, 15:45 | Обновлено 14 ноября 2024, 15:46
222
0
«Почему не я?» Палмер – про игровое время на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Английский полузащитник «Челси» Коул Палмер про игровое время на Евро:

«Честно говоря, меня расстраивало мое положение в сборной Англии. После того сезона, который у меня был, после той формы, в которой я находился, после всего, что у меня получалось вдруг я не играю в первых двух матчах, даже когда команда испытывала трудности»

«Помню, Уоткинс вышел на поле, и я думал: Почему не я?»

«Я чувствовал, что забью. Даже в отеле накануне игры я просто смотрел в зеркало и думал: «Что я буду делать, если забью? Буду ли праздновать я? Или просто сойду с ума?»

На Евро Коул Палмер провел 5 матчей, выходя на замены. Отметился ассистом в полуфинале с Нидерландами и голом в финале с Испанией.

Коул Палмер про трансфер в «Челси».

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Коул Палмер сборная Англии по футболу чемпионат Европы по футболу Олли Уоткинс
Данііл Киріяка Источник: GQ
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