«Почему не я?» Палмер – про игровое время на Евро
Коул Палмер про свои эмоции от полученного игрового времени в сборной
Английский полузащитник «Челси» Коул Палмер про игровое время на Евро:
«Честно говоря, меня расстраивало мое положение в сборной Англии. После того сезона, который у меня был, после той формы, в которой я находился, после всего, что у меня получалось вдруг я не играю в первых двух матчах, даже когда команда испытывала трудности»
«Помню, Уоткинс вышел на поле, и я думал: Почему не я?»
«Я чувствовал, что забью. Даже в отеле накануне игры я просто смотрел в зеркало и думал: «Что я буду делать, если забью? Буду ли праздновать я? Или просто сойду с ума?»
На Евро Коул Палмер провел 5 матчей, выходя на замены. Отметился ассистом в полуфинале с Нидерландами и голом в финале с Испанией.
Коул Палмер про трансфер в «Челси».
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