«Почему не я?» Палмер – про игровое время на Евро

Английский полузащитник «Челси» Коул Палмер про игровое время на Евро:

«Честно говоря, меня расстраивало мое положение в сборной Англии. После того сезона, который у меня был, после той формы, в которой я находился, после всего, что у меня получалось вдруг я не играю в первых двух матчах, даже когда команда испытывала трудности»

«Помню, Уоткинс вышел на поле, и я думал: Почему не я?»

«Я чувствовал, что забью. Даже в отеле накануне игры я просто смотрел в зеркало и думал: «Что я буду делать, если забью? Буду ли праздновать я? Или просто сойду с ума?»

На Евро Коул Палмер провел 5 матчей, выходя на замены. Отметился ассистом в полуфинале с Нидерландами и голом в финале с Испанией.

Коул Палмер про трансфер в «Челси».