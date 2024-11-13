Англия13 ноября 2024, 20:17 | Обновлено 13 ноября 2024, 20:18
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Коул ПАЛМЕР: «Я не планировал переходить в Челси»
Коул Палмер про трансфер в «Челси» и ожидаемое игровое время
13 ноября 2024, 20:17 | Обновлено 13 ноября 2024, 20:18
833
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Английский полузащитник «Челси» Коул Палмер дал интервью для GQ. Выделили основные тезисы:
- «Я понимал то, что не буду получать достаточно игрового времени»;
- «Я даже не собирался идти в «Челси». Меня убедили»;
- «Я помню тренировку в Манчестере, в среду, во второй половине дня. Они пытались договориться о ценнике»;
- «Каждый раз когда мяч покидал поле я спрашивал не договорились ли они».
В текущем сезоне Коул Палмер 13 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 5 ассистов.
Лидер обороны «Челси» получил травму в сборной.
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