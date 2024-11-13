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Англия
13 ноября 2024, 20:17 | Обновлено 13 ноября 2024, 20:18
833
0

Коул ПАЛМЕР: «Я не планировал переходить в Челси»

Коул Палмер про трансфер в «Челси» и ожидаемое игровое время

13 ноября 2024, 20:17 | Обновлено 13 ноября 2024, 20:18
833
0
Коул ПАЛМЕР: «Я не планировал переходить в Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Английский полузащитник «Челси» Коул Палмер дал интервью для GQ. Выделили основные тезисы:

  • «Я понимал то, что не буду получать достаточно игрового времени»;
  • «Я даже не собирался идти в «Челси». Меня убедили»;
  • «Я помню тренировку в Манчестере, в среду, во второй половине дня. Они пытались договориться о ценнике»;
  • «Каждый раз когда мяч покидал поле я спрашивал не договорились ли они».

В текущем сезоне Коул Палмер 13 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 5 ассистов.

Лидер обороны «Челси» получил травму в сборной.

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Коул Палмер трансферы АПЛ Манчестер Сити Челси
Данііл Киріяка Источник: GQ
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