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Англия
12 ноября 2024, 22:32 | Обновлено 12 ноября 2024, 22:33
124
0

Очередная потеря из-за сборных. Лидер обороны Челси получил травму

Мало Гюсто получил повреждение и пропустит матчи сборных

12 ноября 2024, 22:32 | Обновлено 12 ноября 2024, 22:33
124
0
Очередная потеря из-за сборных. Лидер обороны Челси получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Мало Гюсто

Французский защитник «Челси» Мало Гюсто получил травму и покинул расположение сборной Франции U-21, сообщает Марк Меченуа.

21-летний француз должен был сыграть матчи против сборных Германии U-21 и Италии U-21, но поедет в Англию восстанавливаться от травмы.

В текущем сезоне Мало Гюсто провел 11 матчей во всех турнирах на клубном уровне и успел отличиться одной голевой передачей.

Летнее подписание «Челси» хочет покинуть клуб из-за недостатка игрового времени.

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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