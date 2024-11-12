Англия12 ноября 2024, 22:32 | Обновлено 12 ноября 2024, 22:33
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Очередная потеря из-за сборных. Лидер обороны Челси получил травму
Мало Гюсто получил повреждение и пропустит матчи сборных
12 ноября 2024, 22:32 | Обновлено 12 ноября 2024, 22:33
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Французский защитник «Челси» Мало Гюсто получил травму и покинул расположение сборной Франции U-21, сообщает Марк Меченуа.
21-летний француз должен был сыграть матчи против сборных Германии U-21 и Италии U-21, но поедет в Англию восстанавливаться от травмы.
В текущем сезоне Мало Гюсто провел 11 матчей во всех турнирах на клубном уровне и успел отличиться одной голевой передачей.
Летнее подписание «Челси» хочет покинуть клуб из-за недостатка игрового времени.
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