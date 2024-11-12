Очередная потеря из-за сборных. Лидер обороны Челси получил травму

Французский защитник «Челси» Мало Гюсто получил травму и покинул расположение сборной Франции U-21, сообщает Марк Меченуа.

21-летний француз должен был сыграть матчи против сборных Германии U-21 и Италии U-21, но поедет в Англию восстанавливаться от травмы.

В текущем сезоне Мало Гюсто провел 11 матчей во всех турнирах на клубном уровне и успел отличиться одной голевой передачей.

Летнее подписание «Челси» хочет покинуть клуб из-за недостатка игрового времени.