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Испания
14 ноября 2024, 14:59 |
467
0

Реал и Барселона нацелились на 22-летнего бразильского защитника

Мурилло попал в сферу интересов испанских грандов

14 ноября 2024, 14:59 |
467
0
Реал и Барселона нацелились на 22-летнего бразильского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Мурилло

Испанский клубы – «Барселона» и «Реал» нацелились на 22-летнего бразильского защитника Мурилло, который выступает за «Ноттингем».

Футболист станет приоритетной трансферной целью в ближайшее трансферное окно. «Реал» собирается купить защитника из-за постоянных травм своих футболистов – Эдер Милитао выбил до конца сезона, Давид Алаба только восстанавливается от травмы. «Барселона» считает, что у них нет достаточной конкуренции среди защитников, поэтому собирается подписать Мурилло для усиления состава.

Мурилло проводит в Англии второй год – в 2023 его купили у бразильского «Коринтианса» за 12 млн евро. В этом сезоне защитник провел 11 матчей в английской Премьер-лиге и отметился одной результативной передачей. Журналисты восхищаются уверенной игрой Мурилло, минимальным количеством ошибок и хорошим видением поля.

Сообщалось, что «Барселона» может купить форварда, который играет в Португалии.

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Микола Титюк Источник: Footmercato
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