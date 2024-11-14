Реал и Барселона нацелились на 22-летнего бразильского защитника

Испанский клубы – «Барселона» и «Реал» нацелились на 22-летнего бразильского защитника Мурилло, который выступает за «Ноттингем».

Футболист станет приоритетной трансферной целью в ближайшее трансферное окно. «Реал» собирается купить защитника из-за постоянных травм своих футболистов – Эдер Милитао выбил до конца сезона, Давид Алаба только восстанавливается от травмы. «Барселона» считает, что у них нет достаточной конкуренции среди защитников, поэтому собирается подписать Мурилло для усиления состава.

Мурилло проводит в Англии второй год – в 2023 его купили у бразильского «Коринтианса» за 12 млн евро. В этом сезоне защитник провел 11 матчей в английской Премьер-лиге и отметился одной результативной передачей. Журналисты восхищаются уверенной игрой Мурилло, минимальным количеством ошибок и хорошим видением поля.

Сообщалось, что «Барселона» может купить форварда, который играет в Португалии.