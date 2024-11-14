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14 ноября 2024, 14:50 |
596
0

Интересная инвестиция. Легенда Барселоны купил европейский клуб

Андрес Иньеста приобрел датский «Хельсингёр»

14 ноября 2024, 14:50 |
596
0
Интересная инвестиция. Легенда Барселоны купил европейский клуб
X. Андрес Иньеста

Андрес Иньеста и его компания NSN совместно с компанией Stoneweg приобрели датский клуб «Хельсингор», сообщает Фабрицио Романо.

Клуб был основан 1 августа 2005 года, лучшее достижение в истории – выход в элитный дивизион Дании в сезоне 2016/2017. На данный момент «Хельсингор» расположился седьмым во второй лиге Дании после 15 туров, имея 19 очков.

8 октября 2024 года Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры.

Одно из открытий сезона может перейти в «Барселону».

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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