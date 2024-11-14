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Испания
14 ноября 2024, 12:34 | Обновлено 14 ноября 2024, 12:36
358
0

Заслужил признания. Реал переименует тренировочную базу в честь президента

Флорентино Перес дал согласие на изменение названия

14 ноября 2024, 12:34 | Обновлено 14 ноября 2024, 12:36
358
0
Заслужил признания. Реал переименует тренировочную базу в честь президента
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Тренировочная база мадридского «Реала» в ближайшее время начнет носить название в честь президента клуба Флорентина Переса.

24 ноября состоится генеральная ассамблея делегатов клуба, которые окончательно утвердят новое название.

Решение о переименовании тренировочной базы было принято еще раньше, однако Флорентино колебался относительно подобного изменения.

Напомним, Перес руководит командой с 2009 года, также был период правления с 2000 по 2006. При Флорентино мадридский клуб выиграл множество трофеев, но больше всего выделяются семь чемпионств Испании и семь триумфов в Лиге чемпионов.

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Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Флорентино Перес
Андрій Вітренко Источник: AS
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