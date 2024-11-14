Заслужил признания. Реал переименует тренировочную базу в честь президента

Тренировочная база мадридского «Реала» в ближайшее время начнет носить название в честь президента клуба Флорентина Переса.

24 ноября состоится генеральная ассамблея делегатов клуба, которые окончательно утвердят новое название.

Решение о переименовании тренировочной базы было принято еще раньше, однако Флорентино колебался относительно подобного изменения.

Напомним, Перес руководит командой с 2009 года, также был период правления с 2000 по 2006. При Флорентино мадридский клуб выиграл множество трофеев, но больше всего выделяются семь чемпионств Испании и семь триумфов в Лиге чемпионов.