«Не осознающий мальчик». Аллегри обратился к Синнеру

Именитый футбольный тренер Массимилиано Аллегри высказался по поводу достижений итальянского теннисиста Янника Синнера на мировых кортах. Специалист считает, что Янник до сих пор не осознает значимость своей игры.

«Синнер – мальчик, который, возможно, не осознает, что он номер 1, и я думаю, что в этом его сила. У него присутствуют важные ценности, на корте он необычен, но мне и не нужно этого говорить», – сказал тренер.

Янник уверенно стартовал на Итоговом турнире ATP в Турине. Итальянец в двух сетах обыграл Алекса де Минаура (6:3; 6:4) и Тейлора Фрица (6:4; 6:4).

Сегодня, 14 ноября, Синнер встретится с «нейтральным» Даниилом Медведевым. Старт встречи запланирован на 21:30 по киевскому времени.