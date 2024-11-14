«Не осознающий мальчик». Аллегри обратился к Синнеру
Массимилиано Аллегри увлекается игрой своего соотечественника
Именитый футбольный тренер Массимилиано Аллегри высказался по поводу достижений итальянского теннисиста Янника Синнера на мировых кортах. Специалист считает, что Янник до сих пор не осознает значимость своей игры.
«Синнер – мальчик, который, возможно, не осознает, что он номер 1, и я думаю, что в этом его сила. У него присутствуют важные ценности, на корте он необычен, но мне и не нужно этого говорить», – сказал тренер.
Янник уверенно стартовал на Итоговом турнире ATP в Турине. Итальянец в двух сетах обыграл Алекса де Минаура (6:3; 6:4) и Тейлора Фрица (6:4; 6:4).
Сегодня, 14 ноября, Синнер встретится с «нейтральным» Даниилом Медведевым. Старт встречи запланирован на 21:30 по киевскому времени.
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