«Вопросов не было». В Полесье рассказали, как изменилось поведение Макуана

Главный тренер житомирского «Полесья 2» Кишан Шиль Гаутам рассказал о периоде работы с Бени Макуана, которого в воспитательных целях отправляли во вторую команду житомирян.

– К вам на перевоспитание отправляли Бенни Макуана. Какое впечатление он произвел как игрок?

– Удивительно мне давать ему оценку, ведь футболист уже показал себя на уровне УПЛ и в первом же сезоне создал себе громкое имя. Все видели, что он может демонстрировать.

У нас он провел небольшой период по совместному решению руководства клуба и тренерского штаба первой команды. Могу лишь сказать, что он не создавал нам никаких проблем и, на удивление, профессионально относился к работе. Не могу сказать, что он выкладывался на 110% и показывал что-нибудь заоблачное, но вопросов к нему не было.

– Какие его сильнейшие качества?

– Скорость, координация, способность обыгрывать. Он очень опасен на открытом пространстве. Думаю, что в тех матчах, когда Макуана выходил на поле за основу в этом сезоне, он еще был не в оптимальной форме из-за прошлогодней травмы. Он способен играть гораздо лучше», – заявил специалист.

Ранее о судьбе Бени Макуана высказался президент «Полесья» Геннадий Буткевич, заявивший о возможном уходе футболиста.