Ювентус может избавиться сразу от трех игроков

Последствия травм игроков линии защиты для «Ювентуса» плачевны: клуб вынужден искать зимой двух игроков линии обороны, а учитывая не самое лучшее финансовое положение клуба, то для совершения трансферов придется избавиться от части игроков. «Жертвами» ситуации могут стать Артур, Данило и Самуэль Мбангула.

В случае с Артуром все довольно просто: бразилец абсолютно не нужен клубу. Настолько, что сыграл ровно 0 матчей в этом сезоне. Еще один бразилец, Данило, в похожей ситуации: с Тиаго Моттой сработаться не получилось, однако, справедливости ради, защитник игровые минуты получал.

В случае с Мбангула история похожая, однако он хотя бы в начале сезона несколько раз блеснул, чем немного свой ценник поднял. Бельгиец может покинуть клуб за сумму около 10 миллионов евро.

Лидер обороны «Байера» может перейти в «Ювентус».