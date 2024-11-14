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Италия
14 ноября 2024, 11:44 | Обновлено 14 ноября 2024, 12:26
477
0

Ювентус может избавиться сразу от трех игроков

Артур, Данило и Мбангула могут покинуть клуб в ближайшее время

14 ноября 2024, 11:44 | Обновлено 14 ноября 2024, 12:26
477
0
Ювентус может избавиться сразу от трех игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Самуэль Мбангула

Последствия травм игроков линии защиты для «Ювентуса» плачевны: клуб вынужден искать зимой двух игроков линии обороны, а учитывая не самое лучшее финансовое положение клуба, то для совершения трансферов придется избавиться от части игроков. «Жертвами» ситуации могут стать Артур, Данило и Самуэль Мбангула.

В случае с Артуром все довольно просто: бразилец абсолютно не нужен клубу. Настолько, что сыграл ровно 0 матчей в этом сезоне. Еще один бразилец, Данило, в похожей ситуации: с Тиаго Моттой сработаться не получилось, однако, справедливости ради, защитник игровые минуты получал.

В случае с Мбангула история похожая, однако он хотя бы в начале сезона несколько раз блеснул, чем немного свой ценник поднял. Бельгиец может покинуть клуб за сумму около 10 миллионов евро.

Лидер обороны «Байера» может перейти в «Ювентус».

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Артур Мело Данило Луис да Силва Ювентус трансферы Серии A трансферы
Данііл Киріяка Источник: La Gazzetta dello Sport
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