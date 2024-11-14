Отказался переходить в Шахтер. Талантливый хорват заинтересовал МЮ
Мартин Батурина попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»
Хорватский полузащитник «Динамо» Загреб Мартин Батурина привлек внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает TEAMtalk.
21-летний хорват может стать первым трансфером Рубена Аморима, который ранее говорил о том, что зимой не подпишет ни одного игрока из «Спортинга». «Барселона» и «Атлетико» также заинтересованы в трансфере.
В Загребе готовы к предложениям, однако рассчитывают на то, что игрок останется до следующего лета. Ориентировочный ценник составляет 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Мартин Батурина провел 17 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 8 ассистов.
Летом Мартин Батурина мог оказаться в «Шахтере».
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