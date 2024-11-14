Скандальная звезда ПСЖ может перебраться в Бундеслигу. В какой клуб?

Французский форвард Рандаль Коло Муани может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. РБ «Лейпциг» намерено арендовать нападающего ПСЖ.

Как сообщает издание Sky Sports, парижане уже решили отдать игрока зимой в аренду с возможностью выкупа. Лейпциг видит в форварде потенциальную замену Беньямину Шешко, если словенец решит уйти летом.

Единственной проблемой потенциального перехода является лишь один фактор – высокая зарплата француза. Пока нет информации, пойдет ли Муани на понижение своих финансовых аппетитов.

В этом сезоне Коло Муани сыграл 12 матчей за ПСЖ и забил два гола.

Ранее сообщалось, что француз может перебраться в АПЛ.