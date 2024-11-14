Скандальная звезда ПСЖ может перебраться в Бундеслигу. В какой клуб?
Рандаль Коло Муани заинтересовал РБ «Лейпциг»
Французский форвард Рандаль Коло Муани может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. РБ «Лейпциг» намерено арендовать нападающего ПСЖ.
Как сообщает издание Sky Sports, парижане уже решили отдать игрока зимой в аренду с возможностью выкупа. Лейпциг видит в форварде потенциальную замену Беньямину Шешко, если словенец решит уйти летом.
Единственной проблемой потенциального перехода является лишь один фактор – высокая зарплата француза. Пока нет информации, пойдет ли Муани на понижение своих финансовых аппетитов.
В этом сезоне Коло Муани сыграл 12 матчей за ПСЖ и забил два гола.
Ранее сообщалось, что француз может перебраться в АПЛ.
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