Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандальная звезда ПСЖ может перебраться в Бундеслигу. В какой клуб?
Германия
14 ноября 2024, 10:02 | Обновлено 14 ноября 2024, 10:04
645
0

Скандальная звезда ПСЖ может перебраться в Бундеслигу. В какой клуб?

Рандаль Коло Муани заинтересовал РБ «Лейпциг»

14 ноября 2024, 10:02 | Обновлено 14 ноября 2024, 10:04
645
0
Скандальная звезда ПСЖ может перебраться в Бундеслигу. В какой клуб?
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани

Французский форвард Рандаль Коло Муани может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. РБ «Лейпциг» намерено арендовать нападающего ПСЖ.

Как сообщает издание Sky Sports, парижане уже решили отдать игрока зимой в аренду с возможностью выкупа. Лейпциг видит в форварде потенциальную замену Беньямину Шешко, если словенец решит уйти летом.

Единственной проблемой потенциального перехода является лишь один фактор – высокая зарплата француза. Пока нет информации, пойдет ли Муани на понижение своих финансовых аппетитов.

В этом сезоне Коло Муани сыграл 12 матчей за ПСЖ и забил два гола.

Ранее сообщалось, что француз может перебраться в АПЛ.

По теме:
Распродажа. Ювентус может избавиться сразу от трех игроков
Новые варианты трансфера. Флагманы Серии А охотятся на лидера Байера
Отказался переходить в Шахтер. Талантливый хорват заинтересовал МЮ
Рандаль Коло Муани РБ Лейпциг ПСЖ чемпионат Франции по футболу чемпионат Германии по футболу трансферы
Олег Вахоцкий Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Крупнейшие разгромы, добытые сборными из топ-10 рейтинга ФИФА в XXI веке
Футбол | 14 ноября 2024, 08:01 8
Крупнейшие разгромы, добытые сборными из топ-10 рейтинга ФИФА в XXI веке
Крупнейшие разгромы, добытые сборными из топ-10 рейтинга ФИФА в XXI веке

Франция против Гибралтара, Португалия против Люксембурга и другие

И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
Футбол | 13 ноября 2024, 12:33 9
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира

Тот свой поступок 36-летний Макс Крузе помнит до сих пор. Как и его последствия…

Кризис в Манчестер Сити: конфликт в раздевалке, подавленная атмосфера
Футбол | 13.11.2024, 12:32
Кризис в Манчестер Сити: конфликт в раздевалке, подавленная атмосфера
Кризис в Манчестер Сити: конфликт в раздевалке, подавленная атмосфера
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
Бокс | 14.11.2024, 09:12
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
Франция – Израиль. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 14.11.2024, 11:04
Франция – Израиль. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Франция – Израиль. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
12.11.2024, 21:42 5
Футбол
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
13.11.2024, 19:08
Бокс
ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
13.11.2024, 07:50 16
Футбол
«Будет топ-нокаут, он очень напуган». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Будет топ-нокаут, он очень напуган». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
13.11.2024, 00:16
Бокс
Хирн назвал бой мечты, который принесет больше всего денег в истории бокса
Хирн назвал бой мечты, который принесет больше всего денег в истории бокса
13.11.2024, 03:17
Бокс
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
12.11.2024, 12:58 59
Футбол
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
12.11.2024, 13:21 25
Футбол
«Хочу, чтобы он выиграл. Будет фантастика». Хирн – о реванше Усика и Фьюри
«Хочу, чтобы он выиграл. Будет фантастика». Хирн – о реванше Усика и Фьюри
12.11.2024, 10:41
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем