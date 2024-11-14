Леау рассказал о конфликте с Фонсекой. Что не устраивало?

Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау откровенно рассказал о рабочих отношениях с главным тренером команды Паулу Фонсекой. Футболист заявил, что никакого конфликта нет.

«Такие вещи случаются. Я ничего не имею против тренера. Это решенный вопрос.

Я не люблю сидеть на скамейке запасных, я всегда люблю помогать команде. Решение должно принимать тренер. Я всегда стараюсь преподаваться как можно лучше», – сказал Леау.

Ранее сообщалось, что Леау может покинуть «Милан» из-за конфликта с главным тренером.