Леау рассказал о конфликте с Фонсекой. Что не устраивало?
Футболист считает, что вопрос уже решен
Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау откровенно рассказал о рабочих отношениях с главным тренером команды Паулу Фонсекой. Футболист заявил, что никакого конфликта нет.
«Такие вещи случаются. Я ничего не имею против тренера. Это решенный вопрос.
Я не люблю сидеть на скамейке запасных, я всегда люблю помогать команде. Решение должно принимать тренер. Я всегда стараюсь преподаваться как можно лучше», – сказал Леау.
Ранее сообщалось, что Леау может покинуть «Милан» из-за конфликта с главным тренером.
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