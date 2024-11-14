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  4. Леау рассказал о конфликте с Фонсекой. Что не устраивало?
Италия
14 ноября 2024, 09:42 | Обновлено 14 ноября 2024, 09:44
183
0

Леау рассказал о конфликте с Фонсекой. Что не устраивало?

Футболист считает, что вопрос уже решен

14 ноября 2024, 09:42 | Обновлено 14 ноября 2024, 09:44
183
0
Леау рассказал о конфликте с Фонсекой. Что не устраивало?
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау откровенно рассказал о рабочих отношениях с главным тренером команды Паулу Фонсекой. Футболист заявил, что никакого конфликта нет.

«Такие вещи случаются. Я ничего не имею против тренера. Это решенный вопрос.

Я не люблю сидеть на скамейке запасных, я всегда люблю помогать команде. Решение должно принимать тренер. Я всегда стараюсь преподаваться как можно лучше», – сказал Леау.

Ранее сообщалось, что Леау может покинуть «Милан» из-за конфликта с главным тренером.

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Рафаэл Леау Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Паулу Фонсека
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
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