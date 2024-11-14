Судаков назвал главный козырь сборной Грузии в матче с Украиной

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился ожиданиями од матча «сине-желтых» против сборной Грузии в пятом туре Лиги наций. Судаков признался, что живет в одной комнате с грузинским легионером «Шахтера» Иракли Азаровым.

«Грузия – это хорошая команда, хорошая сборная, имеющая очень качественных футболистов. Первая игра показала, насколько они техничны в атаке. Мы понимаем, насколько эта игра важна для нас, будем готовиться к ней. Давайте попробуем сделать все, чтобы достичь положительного результата.

«Я в Шахтере живу с грузином в комнате – с Азаровым. Он говорит, что на стадионе у Батуми будет невероятная атмосфера. Также общались с Гочолейшвили (ныне выступает в аренде в «Копенгагене» – прим.), шутили. Он хочет результата для своей сборной», – сказал Судаков.

Матч Грузия – Украина запланирован на субботу, 16 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по киевскому времени. Уже 19 ноября «сине-желтые» сыграют с Албанией.