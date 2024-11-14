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Лига наций
14 ноября 2024, 09:16 | Обновлено 14 ноября 2024, 09:17
598
0

Судаков назвал главный козырь сборной Грузии в матче с Украиной

Георгий ждет интересной игры

14 ноября 2024, 09:16 | Обновлено 14 ноября 2024, 09:17
598
0
Судаков назвал главный козырь сборной Грузии в матче с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился ожиданиями од матча «сине-желтых» против сборной Грузии в пятом туре Лиги наций. Судаков признался, что живет в одной комнате с грузинским легионером «Шахтера» Иракли Азаровым.

«Грузия – это хорошая команда, хорошая сборная, имеющая очень качественных футболистов. Первая игра показала, насколько они техничны в атаке. Мы понимаем, насколько эта игра важна для нас, будем готовиться к ней. Давайте попробуем сделать все, чтобы достичь положительного результата.

«Я в Шахтере живу с грузином в комнате – с Азаровым. Он говорит, что на стадионе у Батуми будет невероятная атмосфера. Также общались с Гочолейшвили (ныне выступает в аренде в «Копенгагене» – прим.), шутили. Он хочет результата для своей сборной», – сказал Судаков.

Матч Грузия – Украина запланирован на субботу, 16 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по киевскому времени. Уже 19 ноября «сине-желтые» сыграют с Албанией.

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Георгий Судаков Украина - Грузия сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Иракли Азаров Гиорги Гочолеишвили
Олег Вахоцкий Источник: ВЗбирна
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