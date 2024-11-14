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Украина. Премьер лига
14 ноября 2024, 03:41 | Обновлено 14 ноября 2024, 04:10
36
0

Олег ФЕДОР: «Мы в Рухе равняемся на Аталанту. Интенсивно и динамично»

Хавбек Руха рассказал, каким стилем пытается играть львовский клуб

14 ноября 2024, 03:41 | Обновлено 14 ноября 2024, 04:10
36
0
Олег ФЕДОР: «Мы в Рухе равняемся на Аталанту. Интенсивно и динамично»
ФК Рух. Олег Федор

Хавбек Руха Олег Федор рассказал, каким стилем пытается играть львовский клуб:

«Мы равняемся на Аталанту. Они в современном футболе играют по схожему стилю, и, как видим, это принесло очень хорошие результаты, они выиграли Лигу Европы, в финале победили Байер, который выиграл Кубок и чемпионат Германии.

На самом деле немного тяжело. Это такой энергозатратный футбол, очень интенсивный, динамичный. И, возможно, с этим стилем игры немного труднее показывать свои хорошие качества.

Но, на самом деле, если адаптироваться к этому и, несмотря на такую ​​игру, искать себя на поле, какие-то моменты, чтобы проявить свои сильные качества – будем очень ценными футболистами».

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Олег Федор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Аталанта
Николай Степанов Источник: Трендец
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