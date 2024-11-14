Олег ФЕДОР: «Мы в Рухе равняемся на Аталанту. Интенсивно и динамично»
Хавбек Руха рассказал, каким стилем пытается играть львовский клуб
Хавбек Руха Олег Федор рассказал, каким стилем пытается играть львовский клуб:
«Мы равняемся на Аталанту. Они в современном футболе играют по схожему стилю, и, как видим, это принесло очень хорошие результаты, они выиграли Лигу Европы, в финале победили Байер, который выиграл Кубок и чемпионат Германии.
На самом деле немного тяжело. Это такой энергозатратный футбол, очень интенсивный, динамичный. И, возможно, с этим стилем игры немного труднее показывать свои хорошие качества.
Но, на самом деле, если адаптироваться к этому и, несмотря на такую игру, искать себя на поле, какие-то моменты, чтобы проявить свои сильные качества – будем очень ценными футболистами».
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