Олег ФЕДОР: «Мы в Рухе равняемся на Аталанту. Интенсивно и динамично»

Хавбек Руха Олег Федор рассказал, каким стилем пытается играть львовский клуб:

«Мы равняемся на Аталанту. Они в современном футболе играют по схожему стилю, и, как видим, это принесло очень хорошие результаты, они выиграли Лигу Европы, в финале победили Байер, который выиграл Кубок и чемпионат Германии.

На самом деле немного тяжело. Это такой энергозатратный футбол, очень интенсивный, динамичный. И, возможно, с этим стилем игры немного труднее показывать свои хорошие качества.

Но, на самом деле, если адаптироваться к этому и, несмотря на такую ​​игру, искать себя на поле, какие-то моменты, чтобы проявить свои сильные качества – будем очень ценными футболистами».