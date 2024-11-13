Украина. Премьер лига13 ноября 2024, 19:42 |
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Олег ФЕДОР: «Хочется все доказывать своей игрой»
Олег Федор о голе «Галатасараю» и перспективах
13 ноября 2024, 19:42 |
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Украинский полузащитник «Руха» Олег Федор про гол «Галатасараю» в молодежной Лиге чемпионов и о своих футбольных перспективах:
«Он(прим. – гол «Галатасараю») добавил мне очень большой уверенности. Просто мне не хотелось бы. что бы мне давали такие большие авансы. Хотелось бы все доказать своей игрой, но уже на уровне УПЛ. Что б не было пустых разговоров про «талант» и «перспективного», и так до 25 лет».
В текущем сезоне Олег Федор провел 13 матчей за «Рух» во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
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