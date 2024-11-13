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  4. Олег ФЕДОР: «Хочется все доказывать своей игрой»
Украина. Премьер лига
13 ноября 2024, 19:42 |
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0

Олег ФЕДОР: «Хочется все доказывать своей игрой»

Олег Федор о голе «Галатасараю» и перспективах

13 ноября 2024, 19:42 |
71
0
Олег ФЕДОР: «Хочется все доказывать своей игрой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Федор

Украинский полузащитник «Руха» Олег Федор про гол «Галатасараю» в молодежной Лиге чемпионов и о своих футбольных перспективах:

«Он(прим. – гол «Галатасараю») добавил мне очень большой уверенности. Просто мне не хотелось бы. что бы мне давали такие большие авансы. Хотелось бы все доказать своей игрой, но уже на уровне УПЛ. Что б не было пустых разговоров про «талант» и «перспективного», и так до 25 лет».

В текущем сезоне Олег Федор провел 13 матчей за «Рух» во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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Олег Федор Рух Львов чемпионат Украины по футболу Галатасарай U-19
Данііл Киріяка Источник: Трендец
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