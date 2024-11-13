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  4. Судаков назвал самый тяжелый матч в карьере. Это сенсация в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
13 ноября 2024, 21:33 |
266
2

Судаков назвал самый тяжелый матч в карьере. Это сенсация в Лиге чемпионов

Георгий Судаков вспомнил победу «Шахтера» над «РБ Лейпциг»

13 ноября 2024, 21:33 |
266
2
Судаков назвал самый тяжелый матч в карьере. Это сенсация в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Звездный полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков назвал самый тяжелый матч в карьере. Георгий вспомнил матч группового этапа ЛЧ 2022/23 против «РБ Лейпцига» (4:1).

«Самый тяжелый поединок в карьере? Матч с РБ Лейпцигом в Лиге Чемпионов, когда мы победили 4:1, был для меня психологически и физически самым сложным в карьере.

Вспоминаю, как играл против Лаймера в центре, который физически был сильнее, что я просто не успевал мяч принять. Тогда понял, куда стремиться и над чем надо работать», – рассказал Судаков.

Напомним, что лучшим игроком «Шахтера» по итогам октября стал полузащитник Георгий Судаков.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига чемпионов ПСЖ - РБ Лейпциг
Дмитро Олійник Источник: Трендец
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Легендарні Судаков, Мудрик та Зінченко згадують величні, історичні битви. 
Чекаємо на мемуари... 
Але це може навіть і добре. Для інших (нерозкручених) гравців збірної України є можливість проявити та показати себе в грі на фоні цих понторізів, які з Албанією та Румунією не можуть показати свій рівень (який начебто висококласний).
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+1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ПАДУМАЛ ЧЬТО ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ЖОРЕК  СКАЖЕТ ПРА СЕНСАЦЕОННУЮ ПАБЕДУ НАД ЧЕМПЕОНАМ ЩВЕЙЦАРЕИ И НЕ ВЗДУМАЙТЕ СКАЗАТЬ ЧЬТО НА МАМЕНТ МАЧА ЯНГ БОЙЗ БЫЛ НА 10 МЕСТЕ 
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