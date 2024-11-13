Судаков назвал самый тяжелый матч в карьере. Это сенсация в Лиге чемпионов

Звездный полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков назвал самый тяжелый матч в карьере. Георгий вспомнил матч группового этапа ЛЧ 2022/23 против «РБ Лейпцига» (4:1).

«Самый тяжелый поединок в карьере? Матч с РБ Лейпцигом в Лиге Чемпионов, когда мы победили 4:1, был для меня психологически и физически самым сложным в карьере.

Вспоминаю, как играл против Лаймера в центре, который физически был сильнее, что я просто не успевал мяч принять. Тогда понял, куда стремиться и над чем надо работать», – рассказал Судаков.

Напомним, что лучшим игроком «Шахтера» по итогам октября стал полузащитник Георгий Судаков.