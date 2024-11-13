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  4. АЛЬКАРАС: «То, что я нюхал, это я тоже делал, чтобы улучшить дыхание»
ATP
13 ноября 2024, 21:21 | Обновлено 13 ноября 2024, 22:02
541
0

АЛЬКАРАС: «То, что я нюхал, это я тоже делал, чтобы улучшить дыхание»

Карлос прокомментировал победу над Андреем Рублевым на Итоговом турнире АТР 2024

13 ноября 2024, 21:21 | Обновлено 13 ноября 2024, 22:02
541
0
АЛЬКАРАС: «То, что я нюхал, это я тоже делал, чтобы улучшить дыхание»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Третья ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) прокомментировал победу над «нейтралом» Андреем Рублевым во 2-м туре группового этапа Итогового турнира 2024:

– Расскажите нам немного о матче и о том, как вы себя чувствуете

– Сегодня был довольно хороший матч. Я прекрасно чувствовал себя на корте. То есть я стараюсь чувствовать себя прекрасно. Он играл в очень хороший теннис. Очевидно, что Рублев очень тяжелый соперник, агрессивный. Я старался играть в действительно хороший теннис, старался, насколько это возможно, доминировать на корте и не бегать. Я думаю, что сегодня я это делал довольно хорошо.

– Что вы изменили в своей игре после матча с Руудом, возможно ли было сделать эти изменения, учитывая то, что вы чувствуете себя не очень хорошо?

– Матч против Каспера был сложным для меня. Я не очень хорошо себя чувствовал. Но это не имеет значения. Я должен был играть лучше. Сегодня я чувствовал себя почти так же. Возможно, немного лучше, но не намного. Сегодня я вышел на корт с мыслью, что я должен играть лучше. И все. Я должен был попытаться забыть о плохом самочувствии, и сосредоточиться на том, что надо показать хороший теннис. Я должен был лучше играть на задней линии и лучше подавать. Я чувствую себя очень благодарным и очень счастливым, что я смог восстанавливаться между розыгрышами.

– Николас Ярри тоже выходит на матчи с полоской на носу, как вы сегодня. Насколько вам трудно дышать? И что вы нюхали при смене сторон?

– Да, я знаю, что Ярри носит эту штуку. Мне это очень помогло сегодня. Я мог дышать намного лучше. Буду ли я носить это чаще? Я не знаю (улыбается). Сейчас в той ситуации, в которой я нахожусь, это очень помогает. Я почти уверен, что в следующем матче я ее снова надену. На завтрашней тренировке так точно. Я чувствовал себя лучше. И то, что я нюхал, это я тоже делал, чтобы улучшить дыхание. Это мне очень помогало восстанавливаться после розыгрышей и просто лучше дышать.

Видеообзор матча Карлос Алькарас – Андрей Рублев

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Карлос Алькарас (теннисист) Андрей Рублев Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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