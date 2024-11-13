Легендарный защитник может сенсационно перейти в клуб-аутсайдер Ла Лиги 2
Президент «Кадиса» мечтает о подписании Серхио Рамоса, но шансов на это немного
Испанский «Кадис» серьезно интересуется легендарным центральным защитником Серхио Рамосом, сообщает издание El Gol Digital, ссылаясь на слова президента клуба Мануэля Вискаино.
Однако, по информации источника, 38-летний футболист не имеет желания переходить в клуб, который на данный момент борется за выживание во втором дивизионе Испании, опережая команды из зоны вылета лишь на 2 очка.
Отмечается, что бывший игрок мадридского «Реала», который на данный момент находится в статусе свободного агента после ухода из «Севильи» летом 2024 года, все еще надеется получить приглашение от команды Ла Лиги или любого другого коллектива из топ-5 лиг.
В сезоне 2023/24 Серхио Рамос провел 37 матчей за «Севилью», отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось, что Серхио Рамос может вернуться в мадридский «Реал».
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