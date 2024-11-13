Легендарный защитник может сенсационно перейти в клуб-аутсайдер Ла Лиги 2

Испанский «Кадис» серьезно интересуется легендарным центральным защитником Серхио Рамосом, сообщает издание El Gol Digital, ссылаясь на слова президента клуба Мануэля Вискаино.

Однако, по информации источника, 38-летний футболист не имеет желания переходить в клуб, который на данный момент борется за выживание во втором дивизионе Испании, опережая команды из зоны вылета лишь на 2 очка.

Отмечается, что бывший игрок мадридского «Реала», который на данный момент находится в статусе свободного агента после ухода из «Севильи» летом 2024 года, все еще надеется получить приглашение от команды Ла Лиги или любого другого коллектива из топ-5 лиг.

В сезоне 2023/24 Серхио Рамос провел 37 матчей за «Севилью», отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос может вернуться в мадридский «Реал».