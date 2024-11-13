Суперзвезда Тоттенхэма в процессе продления контракта с клубом

Корейский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает Фабрицио Романо.

Журналист информирует о том, что контракт 32-летнего игрока будет продлен до 2026-го года. что означает то, что кореец проведет, как минимум, еще один сезон в Лондоне.

В текущем сезоне Сон Хын Мин провел 11 матчей на клубном уровне, трижды отличился голами и отдал столько же ассистов.

Защитник «Тоттенхэма» - про интерес со стороны мадридского «Реала».