Испания13 ноября 2024, 22:29 | Обновлено 13 ноября 2024, 22:30
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Суперзвезда Тоттенхэма в процессе продления контракта с клубом
Сон Хын Мин в ближайшее время продлит контракт со «шпорами»
13 ноября 2024, 22:29 | Обновлено 13 ноября 2024, 22:30
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Корейский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает Фабрицио Романо.
Журналист информирует о том, что контракт 32-летнего игрока будет продлен до 2026-го года. что означает то, что кореец проведет, как минимум, еще один сезон в Лондоне.
В текущем сезоне Сон Хын Мин провел 11 матчей на клубном уровне, трижды отличился голами и отдал столько же ассистов.
Защитник «Тоттенхэма» - про интерес со стороны мадридского «Реала».
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