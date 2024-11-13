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Испания
13 ноября 2024, 22:29 | Обновлено 13 ноября 2024, 22:30
262
0

Суперзвезда Тоттенхэма в процессе продления контракта с клубом

Сон Хын Мин в ближайшее время продлит контракт со «шпорами»

13 ноября 2024, 22:29 | Обновлено 13 ноября 2024, 22:30
262
0
Суперзвезда Тоттенхэма в процессе продления контракта с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Корейский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает Фабрицио Романо.

Журналист информирует о том, что контракт 32-летнего игрока будет продлен до 2026-го года. что означает то, что кореец проведет, как минимум, еще один сезон в Лондоне.

В текущем сезоне Сон Хын Мин провел 11 матчей на клубном уровне, трижды отличился голами и отдал столько же ассистов.

Защитник «Тоттенхэма» - про интерес со стороны мадридского «Реала».

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Сон Хын Мин продление контракта Тоттенхэм Английская Премьер-лига Фабрицио Романо чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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