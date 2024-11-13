«Это комплимент». Порро – про интерес мадридского Реала

Испанский правый защитник «Тоттенхэма» Педро Порро прокомментировал интерес мадридского «Реала» к его подписанию:

«Мои друзья присылали мне слухи. Это комплимент. Но я сконцентрирован на «Тоттенхэме» и сборной Испании».

«Это результат хорошо выполненной работы, если один из лучших клубов мира обращает на меня внимание».

В текущем сезоне Педро Порро провел за «Тоттенхэм» 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Джек Грилиш может перейти в «Тоттенхэм».