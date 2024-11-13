Англия13 ноября 2024, 20:34 |
260
0
«Это комплимент». Порро – про интерес мадридского Реала
Педро Порро прокомментировал интерес «Реала» в его подписании
13 ноября 2024, 20:34 |
260
0
Испанский правый защитник «Тоттенхэма» Педро Порро прокомментировал интерес мадридского «Реала» к его подписанию:
«Мои друзья присылали мне слухи. Это комплимент. Но я сконцентрирован на «Тоттенхэме» и сборной Испании».
«Это результат хорошо выполненной работы, если один из лучших клубов мира обращает на меня внимание».
В текущем сезоне Педро Порро провел за «Тоттенхэм» 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Джек Грилиш может перейти в «Тоттенхэм».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 ноября 2024, 16:56 6
Дани Риоло считает, что Дидье Дешам мстит звезде «Реала»
Футбол | 13 ноября 2024, 18:40 0
Дешаму надоели вопросы о звездном форварде
Бокс | 13.11.2024, 03:17
Футбол | 13.11.2024, 07:50
Футбол | 13.11.2024, 07:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.11.2024, 12:33 9
12.11.2024, 11:42 181
11.11.2024, 16:00 13
12.11.2024, 07:50
12.11.2024, 16:40
11.11.2024, 23:13
Бокс
12.11.2024, 01:10 1