Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это комплимент». Порро – про интерес мадридского Реала
Англия
13 ноября 2024, 20:34 |
260
0

«Это комплимент». Порро – про интерес мадридского Реала

Педро Порро прокомментировал интерес «Реала» в его подписании

13 ноября 2024, 20:34 |
260
0
«Это комплимент». Порро – про интерес мадридского Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Порро

Испанский правый защитник «Тоттенхэма» Педро Порро прокомментировал интерес мадридского «Реала» к его подписанию:

«Мои друзья присылали мне слухи. Это комплимент. Но я сконцентрирован на «Тоттенхэме» и сборной Испании».

«Это результат хорошо выполненной работы, если один из лучших клубов мира обращает на меня внимание».

В текущем сезоне Педро Порро провел за «Тоттенхэм» 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Джек Грилиш может перейти в «Тоттенхэм».

По теме:
Легендарный защитник может сенсационно перейти в клуб-аутсайдер Ла Лиги 2
Партнеры Миколенко и Забарного могут перейти в МЮ. Что известно?
Суперкомпьютер назвал фаворита АПЛ. Какие шансы у Зинченко и Мудрика?
Педро Порро Реал Мадрид Тоттенхэм трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Его выставили идиотом». Журналист – об отсутствии Мбаппе в сборной Франции
Футбол | 13 ноября 2024, 16:56 6
«Его выставили идиотом». Журналист – об отсутствии Мбаппе в сборной Франции
«Его выставили идиотом». Журналист – об отсутствии Мбаппе в сборной Франции

Дани Риоло считает, что Дидье Дешам мстит звезде «Реала»

Тренер сборной Франции: «Оставьте уже Мбаппе в покое»
Футбол | 13 ноября 2024, 18:40 0
Тренер сборной Франции: «Оставьте уже Мбаппе в покое»
Тренер сборной Франции: «Оставьте уже Мбаппе в покое»

Дешаму надоели вопросы о звездном форварде

Хирн назвал бой мечты, который принесет больше всего денег в истории бокса
Бокс | 13.11.2024, 03:17
Хирн назвал бой мечты, который принесет больше всего денег в истории бокса
Хирн назвал бой мечты, который принесет больше всего денег в истории бокса
ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
Футбол | 13.11.2024, 07:50
ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
Футбол | 13.11.2024, 07:49
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
13.11.2024, 12:33 9
Футбол
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
12.11.2024, 11:42 181
Футбол
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
11.11.2024, 16:00 13
Футбол
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
12.11.2024, 07:50
Бокс
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
12.11.2024, 16:40
Мир азарта
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
11.11.2024, 23:13
Теннис
«Я и не мог мечтать». Тони Беллью вспомнил бой за титул абсолюта с Усиком
«Я и не мог мечтать». Тони Беллью вспомнил бой за титул абсолюта с Усиком
12.11.2024, 02:38
Бокс
Анчелотти отреагировал на семь пропущенных голов Лунина от Барсы и Милана
Анчелотти отреагировал на семь пропущенных голов Лунина от Барсы и Милана
12.11.2024, 01:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем