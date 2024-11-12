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  4. 100-миллионная звезда Ман Сити может покинуть клуб. Есть интерес из АПЛ
Англия
12 ноября 2024, 18:12 |
1904
0

100-миллионная звезда Ман Сити может покинуть клуб. Есть интерес из АПЛ

Джек Грилиш попал на радары «Тоттенгема»

12 ноября 2024, 18:12 |
1904
0
100-миллионная звезда Ман Сити может покинуть клуб. Есть интерес из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Лондонский «Тоттенхэм» интересуется английским вингером «Манчестер Сити» Джеком Грилишем, сообщает издание GiveMeSport.

Однако, по информации источника, «горожане» пока не занимаются активными попытками продажи 29-летнего футболиста, а сам игрок, которого летом 2021 года «Сити» приобрел у «Астон Виллы» за 117.5 миллионов евро, не имеет желания форсировать свой переход.

В сезоне 2024/25 Джек Грилиш провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

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Джек Грилиш Тоттенхэм Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ
Дмитро Вербинський Источник: GiveMeSport
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