100-миллионная звезда Ман Сити может покинуть клуб. Есть интерес из АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» интересуется английским вингером «Манчестер Сити» Джеком Грилишем, сообщает издание GiveMeSport.

Однако, по информации источника, «горожане» пока не занимаются активными попытками продажи 29-летнего футболиста, а сам игрок, которого летом 2021 года «Сити» приобрел у «Астон Виллы» за 117.5 миллионов евро, не имеет желания форсировать свой переход.

В сезоне 2024/25 Джек Грилиш провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.