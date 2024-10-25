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25 октября 2024, 04:43 |
112
0

ФОТО. Это были самые невероятные 24 часа в моей жизни! Грилиш, ты ли это?

Джек Грилиш рассказал про событие, которое перевернуло его жизнь

25 октября 2024, 04:43 |
112
0
ФОТО. Это были самые невероятные 24 часа в моей жизни! Грилиш, ты ли это?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш рассказал про самые невероятные 24 часа в своей жизни.

И речь пойдёт не о какой-нибудь шальной вечеринке, а о семейной жизни.

29-летний игрок рассказал про день, когда его подруга Саша Эттвуд родила дочь, которую назвали Мила Роуз.

«Это был лучший момент в моей жизни, как вы можете себе представить. Я действительно не знаю, как это объяснить. Вы испытываете столько хороших моментов в своей жизни, но это просто превыше всего».

«Это был невероятный день, потому что на самом деле Саше сделали сканирование в пятницу утром, а потом она поняла, что может родить в тот же день, поэтому мне пришлось покинуть тренировку и отправиться к ней».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Я сел на поезд до Лондона, и это произошло в пятницу днем. Я пробыл там два-три часа, а затем мне пришлось сесть на самолет до Ньюкасла».

«Я прибыл в отель, вероятно, в полночь, и, да, я играл на следующее утро в 12:30 против «Ньюкасла». Это были самые невероятные 24 часа», – рассказал счастливый отец.

Пара сейчас переживает свой лучший момент и английские папарацци часто подлавливают Сашу с коляской, Джека, и их собачку на прогулках. Пара сияет от счастья:

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Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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