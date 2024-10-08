ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Кто она? Девушка, подарившая Джеку Грилишу дочь!
Саша Эттвуд не только прощает мужу измены, но и совсем недавно подарила ему дочь
29-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш впервые стал отцом.
Его возлюбленная, Саша Эттвуд, родила дочь – малышку назвали Мила Роуз.
Пара объявила о рождении девочки сегодня, хотя сама девочка родилась 27 сентября.
Джек и Саша вместе уже 10 лет и они пережили немало совместных взлетов и падений – футболист неоднократно изменял своей подруге, и является очень веселым парнем, когда выпьет.
Тем не менее, поздравляем новоиспеченную семью и желаем совместного счастья.
А сейчас предлагаем вам поближче познакомиться с красоткой, которая терпит и любит Джека Грилиша:
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