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08 октября 2024, 20:42 | Обновлено 08 октября 2024, 21:07
2551
1

ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Кто она? Девушка, подарившая Джеку Грилишу дочь!

Саша Эттвуд не только прощает мужу измены, но и совсем недавно подарила ему дочь

08 октября 2024, 20:42 | Обновлено 08 октября 2024, 21:07
2551
1
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Кто она? Девушка, подарившая Джеку Грилишу дочь!
Yahoo. Джек Грилиш и Саша Эттвуд

29-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш впервые стал отцом.

Его возлюбленная, Саша Эттвуд, родила дочь – малышку назвали Мила Роуз.

Пара объявила о рождении девочки сегодня, хотя сама девочка родилась 27 сентября.

Джек и Саша вместе уже 10 лет и они пережили немало совместных взлетов и падений – футболист неоднократно изменял своей подруге, и является очень веселым парнем, когда выпьет.

Тем не менее, поздравляем новоиспеченную семью и желаем совместного счастья.

А сейчас предлагаем вам поближче познакомиться с красоткой, которая терпит и любит Джека Грилиша:

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Джек Грилиш Манчестер Сити девушка дня фото lifestyle женская сборная Англии по футболу Английская Премьер-лига
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Ivan Sergeev
максимально милая как для британки
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