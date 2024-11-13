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  4. Ожидаемо. Ювентус определился в целью на зимнее трансферное окно
Италия
13 ноября 2024, 19:29 |
370
0

Ожидаемо. Ювентус определился в целью на зимнее трансферное окно

«Старая сеньора» проведет зиму в поисках защитника

13 ноября 2024, 19:29 |
370
0
Ожидаемо. Ювентус определился в целью на зимнее трансферное окно
Getty Images/Global Images Ukraine. Глейсон Бремер

Туринский «Ювентус» определился с целью на зимнее трансферное окно, сообщает Николо Скира.

Итальянский гранд планирует этой зимой подписать центрального защитника. Связано данное желание с утратой уже второго защитника по ходу сезона: сначала крестообразные связки порвал Глейсон Бремер, а затем Хуан Кабаль.

Однако, «Ювентус» планирует купить игрока, а не искать центрбека среди свободных агентов.

«Ювентус» расположился шестым в Серии A, в Лиге чемпионов – 11-ые.

Защитник «Арсенала» может оказаться в «Ювентусе».

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Глейсон Бремер Ювентус трансферы Серии A
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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