Ожидаемо. Ювентус определился в целью на зимнее трансферное окно

Туринский «Ювентус» определился с целью на зимнее трансферное окно, сообщает Николо Скира.

Итальянский гранд планирует этой зимой подписать центрального защитника. Связано данное желание с утратой уже второго защитника по ходу сезона: сначала крестообразные связки порвал Глейсон Бремер, а затем Хуан Кабаль.

Однако, «Ювентус» планирует купить игрока, а не искать центрбека среди свободных агентов.

«Ювентус» расположился шестым в Серии A, в Лиге чемпионов – 11-ые.

Защитник «Арсенала» может оказаться в «Ювентусе».