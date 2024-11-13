Ожидаемо. Ювентус определился в целью на зимнее трансферное окно
«Старая сеньора» проведет зиму в поисках защитника
Туринский «Ювентус» определился с целью на зимнее трансферное окно, сообщает Николо Скира.
Итальянский гранд планирует этой зимой подписать центрального защитника. Связано данное желание с утратой уже второго защитника по ходу сезона: сначала крестообразные связки порвал Глейсон Бремер, а затем Хуан Кабаль.
Однако, «Ювентус» планирует купить игрока, а не искать центрбека среди свободных агентов.
«Ювентус» расположился шестым в Серии A, в Лиге чемпионов – 11-ые.
Защитник «Арсенала» может оказаться в «Ювентусе».
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