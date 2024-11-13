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Англия
13 ноября 2024, 16:34 | Обновлено 13 ноября 2024, 16:39
395
0

Защитник Арсенала собирается уйти из клуба. На него есть претенденты

Якуб Кивиор недоволен своим положением в Лондоне и хотел бы играть чаще

13 ноября 2024, 16:34 | Обновлено 13 ноября 2024, 16:39
395
0
Защитник Арсенала собирается уйти из клуба. На него есть претенденты
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Кивиор

Защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивиор собирается попросить руководство клуба о продаже в другую команду.

Польский футболист недоволен своим игровым временем в Англии и хотел бы попробовать свои силы в другом чемпионате. Если выпадет возможность, Якуб уйдет из АПЛ в зимнее трансферное окно.

Среди претендентов на футболиста называются итальянские клубы – «Интер», «Милан» и «Ювентус». Перед переездом в Англию Кивиор уже выступал в Серии А – играл два года за «Специю».

Контракт Якуба с лондонским клубом действует до лета 2028 года. В этом сезоне поляк провел 7 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что другой защитник «Арсенала» может перебраться в Испанию.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Якуб Кивиор трансферы АПЛ Интер Милан Ювентус Милан Специя
Микола Титюк Источник
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