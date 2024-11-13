Защитник Арсенала собирается уйти из клуба. На него есть претенденты
Якуб Кивиор недоволен своим положением в Лондоне и хотел бы играть чаще
Защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивиор собирается попросить руководство клуба о продаже в другую команду.
Польский футболист недоволен своим игровым временем в Англии и хотел бы попробовать свои силы в другом чемпионате. Если выпадет возможность, Якуб уйдет из АПЛ в зимнее трансферное окно.
Среди претендентов на футболиста называются итальянские клубы – «Интер», «Милан» и «Ювентус». Перед переездом в Англию Кивиор уже выступал в Серии А – играл два года за «Специю».
Контракт Якуба с лондонским клубом действует до лета 2028 года. В этом сезоне поляк провел 7 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что другой защитник «Арсенала» может перебраться в Испанию.
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