Защитник Арсенала собирается уйти из клуба. На него есть претенденты

Защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивиор собирается попросить руководство клуба о продаже в другую команду.

Польский футболист недоволен своим игровым временем в Англии и хотел бы попробовать свои силы в другом чемпионате. Если выпадет возможность, Якуб уйдет из АПЛ в зимнее трансферное окно.

Среди претендентов на футболиста называются итальянские клубы – «Интер», «Милан» и «Ювентус». Перед переездом в Англию Кивиор уже выступал в Серии А – играл два года за «Специю».

Контракт Якуба с лондонским клубом действует до лета 2028 года. В этом сезоне поляк провел 7 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что другой защитник «Арсенала» может перебраться в Испанию.