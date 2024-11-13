Партнёр Довбика по команде шутливо отреагировал на нового тренера

35-летний немецкий защитник «Ромы» Матс Хуммельс с юмором отреагировал на новости о новом тренере команды. В своей соцсети он опубликовал фотографию, на которой держит в руках телефон, а в подписи к снимку написал: «Я в последние 72 часа».

В комментариях Хуммельс продолжил шутить, отметив, что ждал так долго, потому что верит, что новый тренер будет чаще выпускать его на поле.

Хуммельс долго ждал дебюта, и когда наконец вышел на поле 27 октября в матче против «Фиорентины», «Рома» проиграла — 5:1.

Руководство «волков» уже сообщило, что достигло соглашения с 73-летним итальянским специалистом Клаудио Раньери. Он подпишет контракт с «Ромой» до конца сезона. Также за «Рому» играет украинский форвард Артем Довбик, который уже забил 6 голов.