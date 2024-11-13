Неожиданный вариант. «Новый Месси» может объединиться с Моуриньо

Испанский форвард «Барселоны» Ансу Фати может оказаться в «Фенербахче», сообщает Diario AS.

Лично Жозе Моуриньо был заинтересован в переходе испанца в турецкий гранд, однако не смог убедить игрока.

После неудачного старта Фати в этом сезоне (травма, 51 сыгранная минута и вновь травма), вариант с переходом в Турцию не выглядит совсем бесперспективным. Спортивный директор «Фенербахче»

Марио Бранко в ближайшее время свяжется с представителями игрока, которого некогда называли «новым Месси».

«Барселона» интересуется одним из лучших левых защитников мира.