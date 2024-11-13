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Испания
13 ноября 2024, 18:26 | Обновлено 13 ноября 2024, 18:28
339
0

Неожиданный вариант. «Новый Месси» может объединиться с Моуриньо

Фенербахче заинтересован в подписании Ансу Фати

13 ноября 2024, 18:26 | Обновлено 13 ноября 2024, 18:28
339
0
Неожиданный вариант. «Новый Месси» может объединиться с Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Испанский форвард «Барселоны» Ансу Фати может оказаться в «Фенербахче», сообщает Diario AS.

Лично Жозе Моуриньо был заинтересован в переходе испанца в турецкий гранд, однако не смог убедить игрока.

После неудачного старта Фати в этом сезоне (травма, 51 сыгранная минута и вновь травма), вариант с переходом в Турцию не выглядит совсем бесперспективным. Спортивный директор «Фенербахче»

Марио Бранко в ближайшее время свяжется с представителями игрока, которого некогда называли «новым Месси».

«Барселона» интересуется одним из лучших левых защитников мира.

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Ансу Фати Жозе Моуриньо Барселона Фенербахче Лионель Месси трансферы Ла Лиги
Данііл Киріяка Источник: AS
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