Неожиданный вариант. «Новый Месси» может объединиться с Моуриньо
Фенербахче заинтересован в подписании Ансу Фати
Испанский форвард «Барселоны» Ансу Фати может оказаться в «Фенербахче», сообщает Diario AS.
Лично Жозе Моуриньо был заинтересован в переходе испанца в турецкий гранд, однако не смог убедить игрока.
После неудачного старта Фати в этом сезоне (травма, 51 сыгранная минута и вновь травма), вариант с переходом в Турцию не выглядит совсем бесперспективным. Спортивный директор «Фенербахче»
Марио Бранко в ближайшее время свяжется с представителями игрока, которого некогда называли «новым Месси».
«Барселона» интересуется одним из лучших левых защитников мира.
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