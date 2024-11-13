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  4. Барселона интересуется топовым левым защитником. Он хочет играть за Реал
Испания
13 ноября 2024, 11:08 |
895
0

Барселона интересуется топовым левым защитником. Он хочет играть за Реал

Алехандро Гримальдо может покинуть «Байер»

13 ноября 2024, 11:08 |
895
0
Барселона интересуется топовым левым защитником. Он хочет играть за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гримальдо

Каталонская «Барселона» интересуется испанским левым защитником леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо, сообщает издание El Gol Digital.

29-летний футболист является воспитанником «сине-гранатовых» и провел 92 матча за «Барселону» Б, но так и не подержал ни одного шанса в первой команде родного клуба. Интересно, что в интервью годичной давности он заявил, что все футболисты мира хотят играть за мадридский «Реал».

В сезоне 2024/25 Алехандро Гримальдо провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

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Алехандро Гримальдо Реал Мадрид Байер Барселона трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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