Барселона интересуется топовым левым защитником. Он хочет играть за Реал

Каталонская «Барселона» интересуется испанским левым защитником леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо, сообщает издание El Gol Digital.

29-летний футболист является воспитанником «сине-гранатовых» и провел 92 матча за «Барселону» Б, но так и не подержал ни одного шанса в первой команде родного клуба. Интересно, что в интервью годичной давности он заявил, что все футболисты мира хотят играть за мадридский «Реал».

В сезоне 2024/25 Алехандро Гримальдо провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.