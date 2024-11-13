Барселона интересуется топовым левым защитником. Он хочет играть за Реал
Алехандро Гримальдо может покинуть «Байер»
Каталонская «Барселона» интересуется испанским левым защитником леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо, сообщает издание El Gol Digital.
29-летний футболист является воспитанником «сине-гранатовых» и провел 92 матча за «Барселону» Б, но так и не подержал ни одного шанса в первой команде родного клуба. Интересно, что в интервью годичной давности он заявил, что все футболисты мира хотят играть за мадридский «Реал».
В сезоне 2024/25 Алехандро Гримальдо провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
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