Не дали пройти. Аморим был вынужден раздавать автографы у ресторана
На главного тренера «Манчестер Юнайтед» после ужина ждал сюрприз
39-летний португальский новоназначенный главный тренер «Манчестер Юнайтед» был тепло встречен болельщиками, когда выходил из ресторана прошлым вечером.
Наставник не проигнорировал ни одного фаната, который попросил у него автограф. Благодаря этому болельщики уже сложили положительное мнение о новом тренере «красных дьяволов».
Аморим прибыл в Англию 11 ноября. Сначала он встретился с командой, а затем начал адаптироваться к новому рабочему окружению.
Болельщики надеются, что новый главный тренер сможет улучшить результаты команды.
Rúben Amorim leaving a restaurant in Manchester last night!— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 13, 2024
🎥 @BigCheeseLogan pic.twitter.com/Ff5hl1mube
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