Не дали пройти. Аморим был вынужден раздавать автографы у ресторана

39-летний португальский новоназначенный главный тренер «Манчестер Юнайтед» был тепло встречен болельщиками, когда выходил из ресторана прошлым вечером.

Наставник не проигнорировал ни одного фаната, который попросил у него автограф. Благодаря этому болельщики уже сложили положительное мнение о новом тренере «красных дьяволов».

Аморим прибыл в Англию 11 ноября. Сначала он встретился с командой, а затем начал адаптироваться к новому рабочему окружению.

Болельщики надеются, что новый главный тренер сможет улучшить результаты команды.