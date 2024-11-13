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  4. Не дали пройти. Аморим был вынужден раздавать автографы у ресторана
Англия
13 ноября 2024, 18:02 |
503
0

Не дали пройти. Аморим был вынужден раздавать автографы у ресторана

На главного тренера «Манчестер Юнайтед» после ужина ждал сюрприз

13 ноября 2024, 18:02 |
503
0
Не дали пройти. Аморим был вынужден раздавать автографы у ресторана
Getty Images/Global Images Ukraine

39-летний португальский новоназначенный главный тренер «Манчестер Юнайтед» был тепло встречен болельщиками, когда выходил из ресторана прошлым вечером.

Наставник не проигнорировал ни одного фаната, который попросил у него автограф. Благодаря этому болельщики уже сложили положительное мнение о новом тренере «красных дьяволов».

Аморим прибыл в Англию 11 ноября. Сначала он встретился с командой, а затем начал адаптироваться к новому рабочему окружению.

Болельщики надеются, что новый главный тренер сможет улучшить результаты команды.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Рубен Аморим автограф назначение тренера видео
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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