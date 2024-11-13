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  4. Александр Зверев – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
13 ноября 2024, 17:21 |
88
0

Александр Зверев – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Итогового турнира АТР 2024

13 ноября 2024, 17:21 |
88
0
Александр Зверев – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр Зверев и Каспер Рууд

13 ноября состоятся матчи 2-го тура John Newcombe Group на Итоговом турнире АТР 2024, который проходит в Турине (Италия).

Второй номер мирового рейтинга Александр Зверев (Германия) сыграет против Каспера Рууда (Норвегия, ATP 7). Поединок состоится четвертым запуском. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет шестая встреча соперников. Счет 3:2 в пользу Зверева.

В одном квартете Александр и Каспер выступают вместе с Карлосом Алькарасом и Андреем Рублевым.

Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей

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Александр Зверев Каспер Рууд смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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