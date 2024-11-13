Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВАКУЛКО: «С Кривбассом были бронза и еврокубки – это незабываемо»
Украина. Премьер лига
13 ноября 2024, 16:59 | Обновлено 13 ноября 2024, 17:12
78
0

Юрий ВАКУЛКО: «С Кривбассом были бронза и еврокубки – это незабываемо»

Полузащитник криворожан уже почти год играет за команду

13 ноября 2024, 16:59 | Обновлено 13 ноября 2024, 17:12
78
0
Юрий ВАКУЛКО: «С Кривбассом были бронза и еврокубки – это незабываемо»
ФК Кривбасс. Юрий Вакулко

27-летний украинский полузащитник криворожского «Кривбасса» Юрий Вакулко поделился воспоминаниями о том, как попал в клуб, и рассказал о самых ярких моментах.

Ты в «Кривбассе» уже больше года, провел более трех десятков матчей, выводишь команду на поле с капитанской повязкой. Стала ли команда для тебя родной за это время?

– Да, конечно. У нас отличный коллектив, поэтому каждый новый игрок, который попадает в команду, быстро адаптируется. Это был очень насыщенный год: столько всего произошло – бронза, еврокубки, много ярких матчей и эмоций. Этот период жизни я запомню навсегда.

– Какой момент в команде за этот год был для тебя самым памятным, самым эмоциональным?

– Наверное, это празднование бронзы после последней игры на поле вместе с нашими фанатами и игра с «Бетисом» на выезде в Лиге конференций. Невероятный стадион и атмосфера!

– Ты играешь под номером 22. Почему именно этот номер? Возможно, он связан с какой-то историей?

– 22 – это день рождения моего сына и моей жены. Они – моя сила, поддержка и мотивация.

– Мы знаем, что у тебя растет маленький сын. Приведешь ли его в нашу Футбольную Академию «Кривбасс» в будущем?

– Я хотел бы, чтобы сын сам выбрал, чем хочет заниматься. Пока мяч не на первом месте, но посмотрим, как будет дальше (улыбается).

– Если бы твоя футбольная карьера была синглом, какой трек ты бы выбрал?

– Если бы моя карьера была синглом, то это была бы песня Imagine Dragons – «My Life». Я был на их концерте, и эта песня мне очень понравилась. Всем рекомендую!

По теме:
Источник: лидер Первой лиги готов приобрести игрока Зари
«Что ты от меня хочешь?» Коноплянка – о последней капле в Шахтере
Коноплянка назвал клуб, в котором продолжил бы карьеру вместе с Зозулей
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Юрий Вакулко Кривбасс Кривой Рог Лига конференций Бетис Кривбасс - Бетис
Олександр Сільченко Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Предложение, от которого нельзя отказаться. Лунин может лишиться конкурента
Футбол | 13 ноября 2024, 15:31 2
Предложение, от которого нельзя отказаться. Лунин может лишиться конкурента
Предложение, от которого нельзя отказаться. Лунин может лишиться конкурента

«Аль-Ахли» серьезно настроен забрать у «Реала» Тибо Куртуа

Хав Шахтера хочет, чтобы президент Бразилии помог закончить войну в Украине
Футбол | 13 ноября 2024, 10:41 9
Хав Шахтера хочет, чтобы президент Бразилии помог закончить войну в Украине
Хав Шахтера хочет, чтобы президент Бразилии помог закончить войну в Украине

Педриньо верит, что Лула да Силва способен помочь…

Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
Мир азарта | 12.11.2024, 16:40
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Бокс | 12.11.2024, 21:29
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 13.11.2024, 08:25
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
12.11.2024, 21:45
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
11.11.2024, 17:48
Бокс
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
13.11.2024, 07:49 1
Футбол
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
12.11.2024, 11:42 181
Футбол
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
11.11.2024, 16:00 13
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
12.11.2024, 09:00 6
Бокс
Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу
Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу
12.11.2024, 10:36 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем