Кривбасс сыграет благотворительный матч для сбора средств на ВСУ

Криворожский «Кривбасс» решил провести благотворительный матч в поддержку Вооруженных Сил Украины. Цель поединка собрать средства на нужды военных.

В матче примут участие игроки основного состава, а также футболисты молодежки и женской команды. Кроме того, планируют сыграть представители руководства и ветераны клуба.

Правила благотворительной встречи будут немного отличаться от футбольных. За денежный взнос можно создать преимущество для одной из команд.

Футбольное действо состоится на стадионе «Спарта». Поединок запланирован на 16 ноября в 16.00.