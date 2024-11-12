Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина. Премьер лига
12 ноября 2024, 08:59 | Обновлено 12 ноября 2024, 09:07
278
1

Кривбасс сыграет благотворительный матч для сбора средств на ВСУ

В поединке примут участие игроки и руководство клуба

12 ноября 2024, 08:59 | Обновлено 12 ноября 2024, 09:07
278
1
Кривбасс сыграет благотворительный матч для сбора средств на ВСУ
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» решил провести благотворительный матч в поддержку Вооруженных Сил Украины. Цель поединка собрать средства на нужды военных.

В матче примут участие игроки основного состава, а также футболисты молодежки и женской команды. Кроме того, планируют сыграть представители руководства и ветераны клуба.

Правила благотворительной встречи будут немного отличаться от футбольных. За денежный взнос можно создать преимущество для одной из команд.

Футбольное действо состоится на стадионе «Спарта». Поединок запланирован на 16 ноября в 16.00.

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Андрій Вітренко Источник: ФК Кривбасс
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Надо было с Шерифом сыграть.
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