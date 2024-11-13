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  4. «Я увидел, как...» Экс-игрок Челси назвал слабую сторону игры Мудрика
Англия
13 ноября 2024, 16:13 |
686
0

«Я увидел, как...» Экс-игрок Челси назвал слабую сторону игры Мудрика

Джейсон Канди обратил внимание на слабые действия Михаила в обороне

13 ноября 2024, 16:13 |
686
0
«Я увидел, как...» Экс-игрок Челси назвал слабую сторону игры Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший игрок «Челси» Джейсон Канди после матча своей бывшей команды с «Арсеналом» в 11-м туре АПЛ рассказал, какой аспект игры следует улучшить украинскому вингеру синих Михаилу Мудрику.

«Арсенал» действительно ожил, когда Педру Нету перешел на правый фланг, а Михаил Мудрик – на левый. Мудрик должен улучшить свою игру в обороне. Я увидел, как Букайо Сака получил больше пространства, когда было принято это решение», – сказал Канди.

Матч между «Челси» и «Арсеналом» завершился со счетом 1:1. Мудрик начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте. Результативными действиями украинец в матче не отличился.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Челси Челси - Арсенал Михаил Мудрик Джейсон Канди
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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