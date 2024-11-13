«Я увидел, как...» Экс-игрок Челси назвал слабую сторону игры Мудрика
Джейсон Канди обратил внимание на слабые действия Михаила в обороне
Бывший игрок «Челси» Джейсон Канди после матча своей бывшей команды с «Арсеналом» в 11-м туре АПЛ рассказал, какой аспект игры следует улучшить украинскому вингеру синих Михаилу Мудрику.
«Арсенал» действительно ожил, когда Педру Нету перешел на правый фланг, а Михаил Мудрик – на левый. Мудрик должен улучшить свою игру в обороне. Я увидел, как Букайо Сака получил больше пространства, когда было принято это решение», – сказал Канди.
Матч между «Челси» и «Арсеналом» завершился со счетом 1:1. Мудрик начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте. Результативными действиями украинец в матче не отличился.
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