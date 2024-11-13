Реал нацелился на трансфер звездного форварда за $100 млн. И это не Холанд

26-летний шведский голеадор лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш заинтересовал ряд европейских топ-клубов.

По информации Todofichajes, мадридский «Реал» планирует в летнее трансферное окно 2025 года приобрести звездного голеадора. Мадридцы рассматривают два варианта – Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» и Виктора Дьекереша. Именно нападающий «Спортинга» является более приоритетным вариантом, ведь его трансферная стоимость меньше цены Холанда и этот трансфер будет куда легче осуществить.

Отмечается, что «Спортинг» рассчитывает получить за своего лидера 100 миллионов евро.

В этом сезоне Дьекереш провел 18 матчей и забил 23 гола. Игроком также интересуется каталонская «Барселона».