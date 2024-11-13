Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал нацелился на трансфер звездного форварда за $100 млн. И это не Холанд
Испания
13 ноября 2024, 19:28 |
1429
5

Реал нацелился на трансфер звездного форварда за $100 млн. И это не Холанд

Виктор Дьекереш может перейти в мадридский клуб

13 ноября 2024, 19:28 |
1429
5
Реал нацелился на трансфер звездного форварда за $100 млн. И это не Холанд
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

26-летний шведский голеадор лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш заинтересовал ряд европейских топ-клубов.

По информации Todofichajes, мадридский «Реал» планирует в летнее трансферное окно 2025 года приобрести звездного голеадора. Мадридцы рассматривают два варианта – Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» и Виктора Дьекереша. Именно нападающий «Спортинга» является более приоритетным вариантом, ведь его трансферная стоимость меньше цены Холанда и этот трансфер будет куда легче осуществить.

Отмечается, что «Спортинг» рассчитывает получить за своего лидера 100 миллионов евро.

В этом сезоне Дьекереш провел 18 матчей и забил 23 гола. Игроком также интересуется каталонская «Барселона».

По теме:
Известно, какой культовый клуб хотел купить Шевченко после хет-трика Барсе
Только Забарный. Тренер Руха рассказал о продаже молодых игроков в Европу
Обладатель ЗМ хочет неожиданно сменить клуб. Речь не о Реале и Барсе
Виктор Дьекереш Барселона трансферы Спортинг Лиссабон чемпионат Испании по футболу чемпионат Португалии по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 13 ноября 2024, 08:25 0
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Сергей Богачук высказался о реванше

И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
Футбол | 13 ноября 2024, 12:33 8
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира

Тот свой поступок 36-летний Макс Крузе помнит до сих пор. Как и его последствия…

«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
Футбол | 12.11.2024, 21:42
«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
«Это больно». Коноплянка высказался о Ливерпуле и Коломойском
Футбол | 13.11.2024, 16:18
«Это больно». Коноплянка высказался о Ливерпуле и Коломойском
«Это больно». Коноплянка высказался о Ливерпуле и Коломойском
Будет работать с Довбиком. 73-летний тренер договорился о контракте с Ромой
Футбол | 13.11.2024, 18:50
Будет работать с Довбиком. 73-летний тренер договорился о контракте с Ромой
Будет работать с Довбиком. 73-летний тренер договорился о контракте с Ромой
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
не вижу там игры уровня топ бомбардира
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
Віталій Ткачук
Ні Дьокереш ні Холанд не забивають в відповідальних матчах. Приклад: в минулому розіграші ЛЧ в 1/4 зустрілися Реал і МС, багато Холанд забив?).
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
12.11.2024, 16:40
Мир азарта
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
12.11.2024, 11:42 181
Футбол
«В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины
«В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины
11.11.2024, 19:14 1
Футбол
Хирн назвал бой мечты, который принесет больше всего денег в истории бокса
Хирн назвал бой мечты, который принесет больше всего денег в истории бокса
13.11.2024, 03:17
Бокс
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
13.11.2024, 07:49 1
Футбол
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
11.11.2024, 16:00 13
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
12.11.2024, 21:45
Бокс
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
12.11.2024, 12:58 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем