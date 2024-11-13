100 млн евро. Челси и Арсенал нацелились на одноклубника Трубина

Клубы АПЛ – «Челси» и «Арсенал» – нацелились на звезду португальской «Бенфики» Томаша Араужу.

Сообщается, что английские клубы собираются усилить свою защиту перспективным игроком в ближайшее трансферное окно. Кроме того, и «Челси», и «Арсенал» не хотят отдавать талантливого защитника прямому конкуренту.

Бенфика готова отпустить Томаша, однако для этого придется активировать клаусулу, которая составляет 100 млн евро. Контракт Араужу активен до лета 2028 года.

В этом сезоне защитник провел 13 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Журналисты отмечают уверенную игру Томаша у собственных ворот, его интеллект и видение поля.

Сообщалось, что футболист Челси» недоволен игровым временем и собирается покинуть клуб.