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  4. 100 млн евро. Челси и Арсенал нацелились на одноклубника Трубина
Англия
13 ноября 2024, 15:43 | Обновлено 13 ноября 2024, 16:16
615
0

100 млн евро. Челси и Арсенал нацелились на одноклубника Трубина

Томаш Араужу может перебраться в английскую Премьер-лигу

13 ноября 2024, 15:43 | Обновлено 13 ноября 2024, 16:16
615
0
100 млн евро. Челси и Арсенал нацелились на одноклубника Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Араужу

Клубы АПЛ – «Челси» и «Арсенал» – нацелились на звезду португальской «Бенфики» Томаша Араужу.

Сообщается, что английские клубы собираются усилить свою защиту перспективным игроком в ближайшее трансферное окно. Кроме того, и «Челси», и «Арсенал» не хотят отдавать талантливого защитника прямому конкуренту.

Бенфика готова отпустить Томаша, однако для этого придется активировать клаусулу, которая составляет 100 млн евро. Контракт Араужу активен до лета 2028 года.

В этом сезоне защитник провел 13 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Журналисты отмечают уверенную игру Томаша у собственных ворот, его интеллект и видение поля.

Сообщалось, что футболист Челси» недоволен игровым временем и собирается покинуть клуб.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин трансферы АПЛ
Микола Титюк Источник: The Boot Room
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