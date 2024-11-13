Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неужели снова? Ключевой игрок МЮ получил повреждение
Англия
13 ноября 2024, 15:17 | Обновлено 13 ноября 2024, 15:21
230
0

Неужели снова? Ключевой игрок МЮ получил повреждение

Лисандро Мартинес пропустит ближайшие матчи национальной команды Аргентины

13 ноября 2024, 15:17 | Обновлено 13 ноября 2024, 15:21
230
0
Неужели снова? Ключевой игрок МЮ получил повреждение
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Манчестер Юнайтеда» Лисандро Мартинес попал в лазарет. Футболист пропустит международные матчи в ноябре.

Сообщается, что Мартинес получил ушиб в последнем матче АПЛ против «Лестера» (3:0).

В ближайшее время игрок пройдет дополнительные обследования, чтобы понять серьезность травмы. Сроки отсутствия Лисандро пока не известны.

В этом сезоне защитник отыграл 16 матчей на клубном уровне. Результативными действиями отличиться не успел, зато заработал четыре желтых карточки.

Сборной Аргентине придется сыграть без Лисандро в матчах квалификации ЧМ-2026 против Парагвая и Перу.

По теме:
100 млн евро. Челси и Арсенал нацелились на одноклубника Трубина
Кризис в Манчестер Сити: конфликт в раздевалке, подавленная атмосфера
ФОТО. Новый тренер Манчестер Юнайтед встретился с игроками
Лисандро Мартинес сборная Аргентины по футболу Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига сборная Парагвая по футболу сборная Перу по футболу
Андрій Вітренко Источник: Tyc Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
Футбол | 12 ноября 2024, 21:42 4
«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера

Антонио хочет, чтобы в Серию А вернулся Роберто Де Дзерби

Келси стал в MLS высоколиквидным активом для Шахтера. Что его ждет дальше?
Футбол | 13 ноября 2024, 10:15 16
Келси стал в MLS высоколиквидным активом для Шахтера. Что его ждет дальше?
Келси стал в MLS высоколиквидным активом для Шахтера. Что его ждет дальше?

Алексей Сливченко рассказывает о ситуации, которая сложилась вокруг венесуэльского бомбардира

«Что ты от меня хочешь?» Коноплянка – о последней капле в Шахтере
Футбол | 13.11.2024, 13:47
«Что ты от меня хочешь?» Коноплянка – о последней капле в Шахтере
«Что ты от меня хочешь?» Коноплянка – о последней капле в Шахтере
Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир
Футбол | 12.11.2024, 16:45
Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир
Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
Мир азарта | 12.11.2024, 16:40
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
11.11.2024, 17:48
Бокс
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
13.11.2024, 07:49 1
Футбол
Как изменился рейтинг WTA после Итогового турнира? Киченок выпала из топ-3
Как изменился рейтинг WTA после Итогового турнира? Киченок выпала из топ-3
11.11.2024, 11:05 6
Теннис
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
11.11.2024, 08:20 9
Футбол
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
12.11.2024, 12:58 59
Футбол
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
12.11.2024, 21:29 4
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
11.11.2024, 09:05 11
Бокс
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
11.11.2024, 16:00 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем