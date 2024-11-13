Неужели снова? Ключевой игрок МЮ получил повреждение
Лисандро Мартинес пропустит ближайшие матчи национальной команды Аргентины
Защитник «Манчестер Юнайтеда» Лисандро Мартинес попал в лазарет. Футболист пропустит международные матчи в ноябре.
Сообщается, что Мартинес получил ушиб в последнем матче АПЛ против «Лестера» (3:0).
В ближайшее время игрок пройдет дополнительные обследования, чтобы понять серьезность травмы. Сроки отсутствия Лисандро пока не известны.
В этом сезоне защитник отыграл 16 матчей на клубном уровне. Результативными действиями отличиться не успел, зато заработал четыре желтых карточки.
Сборной Аргентине придется сыграть без Лисандро в матчах квалификации ЧМ-2026 против Парагвая и Перу.
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